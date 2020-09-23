Банк «Акрополь» стал новым участником Системы быстрых платежей (СБП), сообщает пресс-служба кредитной организации.

Теперь частные клиенты финансовой организации могут моментально переводить деньги по номеру телефона другим лицам, имеющим счета в банках — участниках СБП. Проект реализован с использованием комплекса решений ГК ЦФТ.

«Система быстрых платежей позволяет переводить деньги в режиме реального времени, круглосуточно, просто и выгодно — ведь переводы до 100 тысяч рублей в месяц не тарифицируются», — комментирует заместитель председателя правления банка «АКРОПОЛЬ» Кристина Утикеева.