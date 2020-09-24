Михаил Абызов владел пятью кипрскими компаниями в тот момент, когда был министром по вопросам Открытого правительства, что запрещено российским законодательством. Об этом сообщил прокурор в Гагаринском суде Москвы, где слушается иск об аресте имущества экс-министра, обвиняемого в создании преступного сообщества, незаконном предпринимательстве и мошенничестве в особо крупном размере.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что Абызов в период занятия должности министра по вопросам Открытого правительства владел пятью кипрскими компаниями: Alinor Investments Limited, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited, Lisento Investments Limited, Vantroso Traiding Limited. В соответствии с российским законодательством ему как министру правительства было запрещено владеть иностранными финансовыми инструментами и организациями», — заявил прокурор.