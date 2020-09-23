Если на 10% снизить цены на свежие овощи и фрукты, то совокупный эффект для экономики составит 12,4 млрд рублей. Такую оценку члена комиссии Общественной палаты РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Оксаны Драпкиной приводит РАПСИ.

«Я бы хотела внести определенные предложения в проект «Демография», где есть часть, которая посвящена укреплению здоровья. На наш взгляд, укрепление общественного здоровья — это действительно то, что может существенно повлиять на продолжительность жизни», — сказала Драпкина в среду на заседании координационного совета при ОП РФ по национальным проектам и народосбережению, созданного в целях исполнения поручений президента РФ.

По ее словам, одной из мер может стать ограничение потребления соли. «Каждый вложенный рубль в реализацию мер, направленных на ограничение потребления соли, приведет к возврату инвестиций в размере 51 рубля за 15 лет в основном за счет сохранения трудовых ресурсов в экономике», — утончила член ОП.

Кроме того, как отметила Драпкина, прогнозируемая эффективность субсидирования 10% снижения цены на свежие овощи и фрукты в России составляет 12,4 млрд рублей. «Здоровье — это не только состояние гармоничности, счастья, это еще и очень серьезный, ценный экономический ресурс для страны. Например, если мужчина 40 лет погибает, он 25 лет не работает, не производит ВВП. Это все составляет где-то 2,9 триллиона рублей. Мы, конечно, знаем, что инвестиции в профилактику и здоровье всегда окупаются, но теперь у нас есть совершенно четкие экономические обоснования этому», — заключила эксперт.



Ранее президент России Владимир Путин поручил Общественной палате осуществлять регулярный общественный мониторинг и контроль за реализацией национальных проектов, подготовку предложений по их корректировке, а также осуществлять поддержку гражданских инициатив, направленных на повышение качества жизни граждан, в том числе в области здравоохранения, с направлением соответствующего доклада главе государства на регулярной основе.