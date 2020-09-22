Основатель TCS Group Олег Тиньков не планирует покидать компанию после ее продажи «Яндексу». Об этом он рассказал агентству Reuters.

По словам бизнесмена, он достиг всего, чего хотел на финансовом рынке, и для него настало время заняться чем-то другим, в частности, созданием благотворительного фонда для борьбы с лейкемией. При этом он отметил, что останется в компании после ее продажи.



«Сейчас интереснее заниматься другим. Но я остаюсь с компанией, буду помогать «Яндексу» строить самую большую и самую эффективную частную компанию в России», — цитирует РИА Новости бизнесмена.



Во вторник TCS Group Олега Тинькова, материнская структура Тинькофф Банка, объявила, что ведет переговоры о своей продаже компании Yandex N.V. В соответствии с предварительно достигнутым соглашением, «Яндекс» должен будет заплатить за каждую акцию по 27,64 доллара, что в итоге составит около 5,48 млрд долларов. Таким образом, «Яндекс» купит «Тинькофф» с премией в 8% к цене глобальных депозитарных расписок на закрытии торгов 21 сентября.