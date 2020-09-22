Об этом он рассказал агентству Reuters.
Основатель TCS Group Олег Тиньков не планирует покидать компанию после ее продажи «Яндексу». Об этом он рассказал агентству Reuters.
По словам бизнесмена, он достиг всего, чего хотел на финансовом рынке, и для него настало время заняться чем-то другим, в частности, созданием благотворительного фонда для борьбы с лейкемией. При этом он отметил, что останется в компании после ее продажи.
«Сейчас интереснее заниматься другим. Но я остаюсь с компанией, буду помогать «Яндексу» строить самую большую и самую эффективную частную компанию в России», — цитирует РИА Новости бизнесмена.
Во вторник TCS Group Олега Тинькова, материнская структура Тинькофф Банка, объявила, что ведет переговоры о своей продаже компании Yandex N.V. В соответствии с предварительно достигнутым соглашением, «Яндекс» должен будет заплатить за каждую акцию по 27,64 доллара, что в итоге составит около 5,48 млрд долларов. Таким образом, «Яндекс» купит «Тинькофф» с премией в 8% к цене глобальных депозитарных расписок на закрытии торгов 21 сентября.
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