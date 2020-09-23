Совет Федерации одобрил закон, регламентирующий порядок возврата страхователю излишне уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС). Документ инициирован правительством РФ.

Закон разработан для реализации постановления Конституционного суда РФ от 31 октября 2019 года. Суд признал не соответствующим Конституции ограничение права страхователя на возврат сумм излишне уплаченных страховых взносов на ОПС лишь в силу самого факта учета сведений о данных страховых взносах на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц. Конституционный суд обратил внимание на необходимость учитывать структуру тарифа страховых взносов (его солидарную и индивидуальную части) и то обстоятельство, наступил ли у конкретного застрахованного лица страховой случай. А также то, приведет ли изменение сведений об учтенных на лицевом счете взносах к уменьшению пенсионного обеспечения.

Документ предусматривает внесение в Налоговый кодекс РФ изменений, обеспечивающих право страхователя на возврат излишне уплаченных страховых взносов с учетом структуры тарифа страховых взносов — его солидарной и индивидуальной частей.

Не подлежит возврату сумма излишне уплаченных страховых взносов на ОПС, если соответствующая сумма учтена на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, которому на момент представления заявления о возврате этой суммы назначена страховая пенсия. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем через месяц со дня его официального опубликования.