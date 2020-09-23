Рубль дешевеет к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск повысился на 17 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро вырос на 4 копейки, следует из данных на сайте биржи. В 10:10 мск курс доллара составил 76,37 рубля (плюс 26 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подорожал на 12 копеек и составил 89,25 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в среду с утра для рубля вновь сложился умеренно негативный внешний фон. По его словам, ожидается некоторое снижение рубля на открытии торгов, что позволит паре доллар/рубль подняться в район 76,2 рубля. В рамках ближайших сессии пара доллар/рубль может сохранить позиции в нижней половине диапазона 75—80 рублей.

«Учитывая, что в Азии нефть подешевела, а доллар наступает по всем фронтам, рубль на открытии, скорее всего, снизится до 76,4 рубля. Если европейские фондовые индексы снижаются, то давление на валютный рынок возрастет и рублю придется отступать к 76,6—76,75 рубля», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.