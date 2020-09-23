Цена расписок TCS Group Holding, материнской структуры Тинькофф Банка, на Лондонской фондовой бирже (LSE) растет во вторник на 6%, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 10:35 мск стоимость расписок TCS Group Holding росла на 6,06%, до 27,57 доллара.