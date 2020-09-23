Президент России Владимир Путин отметил важность помощи гражданам с низкими доходами в улучшении жизни их семей.

«Нужно помочь гражданам с низкими доходами в целом, помочь им преодолеть сложные жизненные обстоятельства, помочь людям изменить свою жизнь и жизнь своих близких, — заявил глава государства в среду на встрече с сенаторами в Кремле. — В этом, собственно говоря, основной путь решения проблемы, а не просто в бюджетных вливаниях».

По его словам, уровень безработицы в РФ превышает 6%.

Глава государства также заявил, что зарплаты ниже МРОТ недопустимы и противоречат Конституции РФ.

Кроме того, президент отметил, что пенсии будут проиндексированы на 6,3% в 2021 году.