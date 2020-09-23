В мероприятии приняли участие около 100 наездников из шести регионов России — Новосибирской, Кемеровской, Омской областей; Алтайского и Красноярского края, Республики Хакасия.

Всего в программе соревнований было заявлено 15 заездов: бега, скачки, рысь под седлом, а также показательные выступления спортсменов. Управляющий офисом Банка ЗЕНИТ в Новосибирске Алена Степанова наградила призами от финансовой организации победителей на дистанции 1600 метров.

«Поддержка крупнейшего областного соревнования по конному спорту — очередной шаг в развитии сотрудничества Банка ЗЕНИТ и Новосибирского ипподрома. Мы поддерживаем инициативы, направленные на развитие спорта и здорового образа жизни. Уверена, что в следующем году участников будет еще больше», — отметила Алена Степанова.