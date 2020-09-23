Президент России Владимир Путин считает оправданным повышение налогов на сверхдоходы в сырьевых отраслях.



«Я считаю, это оправданный, назревший шаг к повышению эффективности и справедливости отечественной фискальной системы», — заявил он в среду на встрече с сенаторами в Кремле.

Путин считает важным, что, несмотря на непростую ситуацию с доходами бюджета, удалось найти гибкие решения и сохранить стимулирующую роль фискальной системы для качественного структурного обновления экономики. Он напомнил, что удалось снизить налоговую нагрузку для ненефтегазового сектора экономики, причем не только за счет двукратного сокращения страховых взносов для малого и среднего бизнеса до 15%, но и за счет снижения налогов для IT-отрасли (c 14% до 7,6%), а также революционного понижения налога на прибыль с 20% до 3%.

«Налоговая нагрузка на сверхдоходы, прежде всего в сырьевых отраслях, напротив, возросла. Мы постепенно это делаем. В том числе и это приводит к структурным изменениям в экономике», — подчеркнул Путин. «[Это] еще одно решение в сфере налоговой политики, которое я считаю справедливым и нравственно обоснованным, вы это хорошо знаете, об этом мы долго говорили и долго держали 13% НДФЛ, это все понятно. И правильно делали, надо сказать, потому что, когда мы ввели плоскую шкалу, собираемость налогов в стране резко подросла», — заметил президент.

Тем не менее, по его словам, ситуация в настоящий момент изменилась, и с 1 января 2021 года доходы граждан, превышающие 5 млн рублей в год, будут облагаться повышенным налогом в размере 15%. «Это даст дополнительно порядка 60 миллиардов рублей в бюджет, там, по предварительным подсчетам, может быть 62 миллиарда [рублей]», — сказал Путин.