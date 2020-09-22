Решение отложить реформу на два года принято ради обеспечения сбалансированности федерального бюджета.
Правительство сэкономит почти 200 млрд рублей за счет переноса на 2023 год реформы «системы материальной мотивации» федеральных госслужащих, пишет РБК. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2021–2023 годы. Решение отложить реформу на два года принято ради обеспечения сбалансированности федерального бюджета. Перенос сроков реализации мер по совершенствованию системы оплаты труда госслужащих связан с необходимостью финансирования первоочередных мероприятий, заявили в Минфине.
Правительство одобрило уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на «совершенствование системы материальной мотивации федеральных госслужащих в связи с переносом сроков проведения мероприятий», отмечается в пояснительной записке к проекту федерального бюджета. В 2021 году они должны сократиться на 96,4 млрд рублей, а в 2022-м — на 99,32 млрд рублей. В 2023 году, наоборот, вырасти на 99,1 млрд рублей по сравнению с 2022 годом. Также правительство отказалось от проведения ежегодной индексации окладов госслужащих в следующем году (в 2022 и 2023 годах предполагается вернуться к стандартному повышению).
Средняя зарплата госслужащих в центральных аппаратах федеральных органов власти в 2018 году достигла 126,6 тыс. рублей. Данные за 2019-й Росстат до сих пор не представил, но если увеличить их на уровень фактической инфляции за прошлый год (3%), то средняя зарплата федеральных чиновников могла вырасти до 130 тыс. рублей в месяц. Самыми высокооплачиваемыми федеральными чиновниками в 2018 году стали сотрудники аппарата правительства (240,4 тыс. рублей в 2018 году) и администрации президента (236,7 тыс. рублей). Среди министерств и ведомств самыми высокооплачиваемыми оказались сотрудники Федерального казначейства (159 тыс. рублей).
Перенос реформы зарплат федеральных чиновников наряду с отказом от ежегодной индексации их окладов в 2021 году, а также оптимизацией на 10% всех «незащищенных» статей бюджетных расходов стали мерами по сокращению расходов дефицитного федерального бюджета.
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