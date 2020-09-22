Правительство сэкономит почти 200 млрд рублей за счет переноса на 2023 год реформы «системы материальной мотивации» федеральных госслужащих, пишет РБК . Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2021–2023 годы. Решение отложить реформу на два года принято ради обеспечения сбалансированности федерального бюджета. Перенос сроков реализации мер по совершенствованию системы оплаты труда госслужащих связан с необходимостью финансирования первоочередных мероприятий, заявили в Минфине.

Правительство одобрило уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на «совершенствование системы материальной мотивации федеральных госслужащих в связи с переносом сроков проведения мероприятий», отмечается в пояснительной записке к проекту федерального бюджета. В 2021 году они должны сократиться на 96,4 млрд рублей, а в 2022-м — на 99,32 млрд рублей. В 2023 году, наоборот, вырасти на 99,1 млрд рублей по сравнению с 2022 годом. Также правительство отказалось от проведения ежегодной индексации окладов госслужащих в следующем году (в 2022 и 2023 годах предполагается вернуться к стандартному повышению).

Средняя зарплата госслужащих в центральных аппаратах федеральных органов власти в 2018 году достигла 126,6 тыс. рублей. Данные за 2019-й Росстат до сих пор не представил, но если увеличить их на уровень фактической инфляции за прошлый год (3%), то средняя зарплата федеральных чиновников могла вырасти до 130 тыс. рублей в месяц. Самыми высокооплачиваемыми федеральными чиновниками в 2018 году стали сотрудники аппарата правительства (240,4 тыс. рублей в 2018 году) и администрации президента (236,7 тыс. рублей). Среди министерств и ведомств самыми высокооплачиваемыми оказались сотрудники Федерального казначейства (159 тыс. рублей).

Перенос реформы зарплат федеральных чиновников наряду с отказом от ежегодной индексации их окладов в 2021 году, а также оптимизацией на 10% всех «незащищенных» статей бюджетных расходов стали мерами по сокращению расходов дефицитного федерального бюджета.