Уже сегодня в салонах дилерских центров Peugeot и Citroёn можно приобрести Peugeot Traveller и Citroёn SpaceTourer в короткобазной версии (L2, 4956 мм) и в новой модификации с двухлитровым дизельным двигателем 150 л.с. и механической 6-ти ступенчатой коробкой передач. Версия с длинным кузовом (L3, 5306 мм) доступна к заказу и поступит в продажу в декабре текущего года.

Новая комбинация двигателя и коробки передач будет предлагаться для пассажирских микроавтобусов Peugeot Traveller и Citroёn SpaceTourer с передним приводом. Автомобили доступны по цене от 2 429 900 рублей в короткой версии (L2) и 2 479 900 рублей в длинной версии (L3).

Вне зависимости от длины кузова, автомобиль оснащен богатым списком базовых опций, среди которых стоит отметить: передние электростеклоподъемники для водителя и пассажира, зеркала заднего вида с электрорегулировками и обогревом, задние датчики парковки, круиз-контроль с функцией ограничения скорости и управлением на подрулевом джойстике, двухзонный климат-контроль, дополнительная задняя климатическая установка с управлением в салоне, складывающиеся и съемные сиденья второго и третьего ряда, аккумулятор увеличенной емкости, усиленный генератор и стартер двигателя, усиленная подвеска, защита картера двигателя, полноразмерное запасное колесо, догреватель дизельного двигателя WEBASTO, а также множество базовых опций безопасности автомобиля. Из дополнительных опций только окраска кузова в цвет металлик для обеих версий.

За счёт большей длины кузова объем багажного отделения версии L3 при сложенных сиденьях второго и третьего ряда достигает 3300 литров, против 2700 литров у короткой версии (L2) при аналогичных условиях замеров. Вместительность, комфорт и безопасность являются визитной карточкой Peugeot Traveller и Citroёn SpaceTourer, а новая комбинация агрегатов сделает ежедневные поездки ещё более приятными и динамичными.

Все автомобили собираются на заводе ПСМА Рус в Калужской области.

На сегодняшний день в России представлены следующие версии:

Марка и модель Двигатель Коробка Длина кузова Мест в салоне Peugeot Traveller 2.0HDi 6МT L2 (4956 мм) 7+1 6МT 4x4 L2 (4956 мм) 7+1 6AT L2 (4956 мм) 7+1 6МT L3 (5306 мм) 7+1 6МT 4x4 L3 (5306 мм) 7+1 6AT L3 (5306 мм) 7+1 6AT L3 (5306 мм) 6+1