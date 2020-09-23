Два из четырех основных плановых значений госпрограммы «Содействие занятости населения» не были выполнены в 2019 году. В частности, доля зарегистрированных безработных по отношению к их общему числу не достигла 31%, говорится в заключении Счетной палаты (СП) на госпрограмму «Содействие занятости населения». Как отмечает СП, в целом из 29 показателей подпрограмм не достигнуты семь, что составляет 24,1% плана.

«Согласно данным Сводного годового доклада и данным Росстата, из четырех основных показателей (индикаторов) госпрограммы плановые значения не были выполнены по двум (50%): отношение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, к общей численности безработных, в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ) и удельный вес работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, в общей численности работников», — говорится в заключении СП.

По плану, число зарегистрированных в органах занятости безработных граждан по отношению к общей численности безработных в России, считаемой по методологии МОТ, должно было составить 31% к концу 2019 года, а составило 21%. А доля сотрудников, работающих на предприятиях с вредными и опасными условиями, должна была снизиться в общей численности работников до 37%, но снизилась только до 38,3% по итогам года.

Также госпрограмма «Содействие занятости населения» не содержит целевых показателей для решения задач. Так, в плане отсутствуют мероприятия по снижению безработицы среди молодежи.

В СП подчеркнули, что данные мероприятия должны обеспечить совершенствование нормативной правовой базы, в том числе в части механизма сбора информации о профессиональной деятельности выпускников вузов, а также повышение эффективности профориентационной работы среди молодежи и информированности молодежи о возможностях трудоустройства. Отмечается, что в целом приведенный в госпрограмме состав задач не является исчерпывающим и достаточным для достижения ее целей, а измерение конечных результатов не является четким.