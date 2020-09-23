В соответствии с условиями Соглашения о выкупе акций, подписанного 17 декабря 2019 года, и решением Наблюдательного совета от 14 сентября 2020 года, DFG продала Groupe PSA 10 миллионов простых акций Peugeot S.A.



Эти акции приобретаются Groupe PSA 23 сентября посредством внебиржевой сделки по цене 16,385 евро за акцию, что представляет собой общую покупную стоимость в размере 163 850 000 евро (без учета затрат). Сделка состоится 25 сентября 2020 года в соответствии с программой обратного выкупа акций Groupe PSA.

Эта сделка согласуется с объявлением от 18 декабря 2019 года о предполагаемом объединении Peugeot S.A. и Fiat Chrysler Automobiles N.V., которое повлечет за собой создание 4-го по величине мирового автопроизводителя STELLANTIS.



При условии окончательного утверждения Советом директоров DFG, Groupe PSA и DFG также договорились внести поправки в Соглашение об обратном выкупе акций, подписанное 17 декабря 2019 г., предусматривающее, что дополнительные 20,7 млн. акций, на которые распространяется такое соглашение, будут проданы DFG одной или нескольким третьим сторонам в одной или нескольких сделках до конца 2022 года в случае, если DFG не продадут эти акции Groupe PSA или одной или нескольким третьим сторонам до 31 декабря 2020 года.