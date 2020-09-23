Объем финансирования национального проекта МСП в 2021 году будет сохранен на уровне 2019 года, это чуть более 56 млрд рублей, с последующим увеличением в 2023-м до почти 80 млрд. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, выступая в Совете Федерации.

Он отметил, что к 2024 году планируется довести численность МСП до 23 млн, а к 2030-му — до 25 млн. Также правительство планирует принять меры для того, чтобы облегчить стартовые условия для решивших начать свое дело. «Здесь планируется создать более комфортные условия для тех, кто работает на патенте или упрощенной системе налогообложения, не хуже, чем по отменяемому ЕНВД [единый налог на вмененный доход], модернизировать систему контрольно-надзорной деятельности на основе прозрачности и риск-ориентированного подхода», — сообщил первый вице-премьер РФ.

По словам Белоусова, планируется создать единый реестр получателей поддержки, существенно упростив ее получение и обеспечив комплексность кредитных и гарантийных инструментов.

Он отметил, что для поддержки расширения масштабов деятельности работающих МСП будут введены переходные налоговые режимы с целью плавного изменения налоговой нагрузки на растущие субъекты предпринимательства. Также будет создана специальная система поддержки экспорта МСП на базе региональных центров.

Белоусов отметил, что будет продолжено развитие системы льготного кредитования малого бизнеса с пониженной процентной ставкой. «Мы планируем в 2021 году выйти на средний уровень процента по субсидируемым кредитам не выше 7% годовых. Напомню, сейчас — это 8,5%», — пояснил первый вице-премьер.