Министерство финансов РФ создало в своей структуре подразделение, которое отслеживает выполнение бизнесом обязательств, которые компании взяли при получении в этом году масштабных льгот и поддержки от государства. Об этом заявил, выступая в Госдуме, министр финансов Антон Силуанов.

«Важная тема — анализ эффекта от тех льгот, которые предоставляются в значительных объемах. Мы сейчас строго следим. В Минфине создано подразделение, которое следит за соблюдением инвесторами тех обязательств, которые они берут при предоставлении налоговых расходов так называемых, или льгот», — сказал министр.

По словам Силуанова, необходимо понимать, насколько эффективны меры господдержки. «Это тоже очень важно для того, чтобы каждая наша преференция работала на новые рабочие места и инвестиции», — добавил он.

Силуанов также отметил необходимость обеспечить четкое структурирование параметров национальных проектов и госпрограмм, а также анализ выполнения запланированных мер. «Результат бюджетных вложений должен выражаться в конкретных показателях, нам важны не столько деньги, сколько результат от этих денег. В следующем году такое целеполагание усилится», — пообещал глава Минфина.