Минфин России на аукционе в среду, 23 сентября, разместил облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29015RMFS с датой погашения 18 октября 2028 года, говорится в сообщении ведомства. Размещенный объем выпуска составил 100,205 млрд рублей. Объем спроса составил 142,273 млрд рублей.

Цена отсечения составила 96,8175% от номинала, средневзвешенная цена — 96,8295% от номинала, выручка от размещения – 97,028 млрд рублей.