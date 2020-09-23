Mail.ru Group планирует разместить конвертируемые бонды на сумму 400 млн долларов, а также провести ускоренное размещение глобальных депозитарных расписок на сумму 200 млн долларов, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Полученные средства Mail.ru Group может направить в том числе на развитие и поддержку бизнеса, финансирование будущих сделок, а также на инвестиции в совместное предприятие с РФПИ, «МегаФоном» и Alibaba «AliExpress Россия» и в СП со Сбербанком «O2O Холдинг».

В размещении акций планируют принять участие основные акционеры компании, включая Naspers и Tencent, указывается в сообщении. Конвертируемые бонды будут размещены со сроком погашения в 2025 году.



В число акционеров Mail.ru Group входят южноафриканский медиахолдинг Naspers (27,6% уставного капитала), китайская Alibaba (10%), китайская телекоммуникационная компания Tencent (7,4%) и «МФ Технологии» (5,2%). Доля акций Mail.ru Group в свободном обращении составляет 48,6%.