Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, наделяющий ЦБ дополнительными полномочиями по мониторингу и привлечению к ответственности лиц, контролирующих банки, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды.

Законопроект уточняет основания и процедуры привлечения к ответственности, включая ответственность в виде взыскания убытков, контролирующих лиц, действиями (бездействием) которых причинены убытки страховой организации, негосударственному пенсионному фонду или кредитной организации. Так, законопроект предусматривает наделение Банка России полномочиями по ведению на постоянной основе перечней лиц, контролирующих кредитные организации, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды. Также ЦБ наделяется полномочиями по принятию решений о признании лица контролирующим в случае обоснованного предположения о соответствии такого лица признакам контролирующего лица.

Законопроект предусматривает обязательное оперативное информирование лица, включенного в перечень контролирующих лиц, о таком включении и предоставляет ему возможность обжаловать это в досудебном, а также в судебном порядке. Законопроект расширяет определение контролирующего лица и приводит его в соответствие с международными стандартами финансовой отчетности. Также ЦБ сможет подать в суд заявление о привлечении контролирующих финансовую организацию лиц к субсидиарной ответственности наряду с имеющимися в настоящее время полномочиями по подаче в суд заявления о привлечении таких лиц к ответственности в виде взыскания убытков.

При этом ЦБ предоставляется право до момента подачи заявления в суд о привлечении к ответственности направить в суд заявление о применении предварительных обеспечительных мер. Такие меры вводятся решением Арбитражного суда и состоят в наложении ареста на денежные средства, ценные бумаги и недвижимое имущество лиц, контролирующих соответствующую финансовую организацию. При подаче Банком России заявления о принятии предварительных обеспечительных мер судом устанавливается срок, не превышающий 30 дней, для подачи искового заявления по основному требованию.

Законопроект коснется процедуры банкротства страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов и кредитных организаций.