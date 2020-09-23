Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, направленный на обеспечение равных условий в предоставлении ипотечных каникул заемщикам — физическим лицам, в том числе гражданам, получающим доходы от предпринимательской или иной деятельности, с применением специальных налоговых режимов.

Сейчас, согласно закону, для получения ипотечных каникул заемщик обязан предоставить кредитору определенный перечень документов, подтверждающих нахождение заемщика в трудной жизненной ситуации. Таким документом является в том числе справка по форме 2-НДФЛ. Это условие означает, что заемщик должен быть официально трудоустроен и подтвердить снижение своего дохода справкой 2-НДФЛ, выданной работодателем.

В такой ситуации заемщик, который получает доход от предпринимательской или иной деятельности (например, находясь в статусе самозанятого или осуществляющего деятельность на патентной системе налогообложения) лишен права воспользоваться ипотечными каникулами, поскольку его доходы подтверждаются не справкой 2-НДФЛ, а иными документами (налоговой декларацией, книгой доходов и расходов и др.). Таким образом, банки отказывают гражданам, получающим доход от предпринимательской или иной деятельности, в предоставлении ипотечных каникул, говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается дополнить закон «О потребительском кредите (займе)» положениями о том, что «в случае, если заемщик является предпринимателем или физическим лицом, осуществляющим деятельность по патентной системе налогообложения или с применением специального налогового режима «налог на профессиональный доход», предоставляются иные документы, подтверждающие наличие дохода от предпринимательской или иной деятельности с применением специальных налоговых режимов. Перечень таких документов определяется кредитором самостоятельно».

Принятие проекта закона позволит воспользоваться ипотечными каникулами на равных и справедливых условиях всем заемщикам — физическим лицам, не только получающим доходы по трудовым (гражданско-правовым) договорам, но и заемщикам, получающим доходы от предпринимательской или иной деятельности с применением специальных налоговых режимов, отмечают авторы документа.