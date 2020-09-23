Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании в среду рекомендовал нижней палате отклонить три законопроекта о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам. Схожие документы были внесены на рассмотрение Думы депутатами ЛДПР, «Справедливой России», а также сенатором Василием Иконниковым.

Ранее правительство РФ не поддержало ряд аналогичных инициатив. В Кабмине отмечали, что «корректировка размера страховой пенсии и индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии являются компенсацией инфляционных издержек, которые могут покрываться за счет заработной платы работающих пенсионеров». Кроме того, в правительстве ссылались на необходимость дополнительных затрат.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Отмечалось, что это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Думская оппозиция и сенаторы неоднократно выступали за возобновление индексации страховых пенсий, но эти инициативы не нашли поддержки у Кабмина и большинства парламентариев.