Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Более чем на 100% возросло в России с начала года количество преступлений с использованием мобильной связи. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Проблемой остается рост IT-преступлений. Их количество возросло на 76,7%, в том числе с использованием Интернета — на 90,2%, с использованием средств мобильной связи — на 100,5%», — сказала она.
Ранее сообщалось, что более половины зарегистрированных в Москве дистанционных преступлений совершены при помощи телефонов с территории стран ближнего зарубежья, где расположены кол-центры.
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