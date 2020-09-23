В первом полугодии 2020 года было заключено 108 сделок по инвестициям в российские стартапы, что на 6,1% меньше уровня аналогичного периода 2019-го. При этом фактический объем венчурных вложений сократился почти в три раза — с 497,5 млн до 183,8 млн долларов. Об этом говорится в поступившем в РБК исследовании Dsight, проведенном при поддержке центра инноваций «Лаборатории Касперского», Crunchbase, DS Law, EY и Национальной ассоциации участников рынка альтернативных инвестиций.

В первом полугодии этого года аналитики Dsight зафиксировали шесть сделок выхода (когда один или несколько существующих акционеров продают свои доли стратегическим инвесторам или на бирже) на сумму 203,1 млн долларов. В прошлом году их было 14 на сумму почти 2,2 млрд.

Под венчурными инвестициями понимаются вложения в размере до 150 млн долларов в рискованные, технологичные и потенциально высокодоходные проекты. При оценке объема и динамики российского рынка учитывались венчурные инвестиции в компании, которые осуществляют деятельность преимущественно в России.

По объему вложений в первом полугодии лидировали веб-сервисы, хотя в этом сегменте состоялась лишь одна сделка: в апреле американский фонд ICONIQ Capital, который управляет капиталами основателя Facebook Марка Цукерберга и создателя Twitter Джека Дорси, вложил 50 млн долларов в платформу для удаленной работы команд Miro, основанную пермяком Андреем Хусидом. Эта сделка считается крупнейшей в первом полугодии из тех, сумма которых известна.

На втором месте по объему вложений была сфера здравоохранения (17,1 млн долларов).

По количеству сделок лидировала сфера транспортных перевозок (14). Среди крупных инвестиций — вложения РФПИ и Baring Vostok в сервис Carprice на сумму 5 млн долларов.

На втором месте по количеству сделок — сегмент образования (12), но по объему привлеченных инвестиций он был лишь восьмым.

Рынок доставки еды, который несколько лет был одним из основных драйверов роста всего венчурного рынка, по мнению авторов исследования, достиг насыщения. Не сумевшие выстроить устойчивую бизнес-модель проекты начали уходить с рынка.

Мировой венчурный рынок сокращается второй год подряд. В первом полугодии в мире было совершено около 10,6 тыс. сделок, что на 33% меньше, чем в тот же период 2019 года. Объем сделок сократился на 4%, до 133,2 млрд долларов.



Основатель Dsight Арсений Даббах констатирует, что российская экономика и венчурный рынок пережили пандемию с огромными потерями и сейчас заметны большие сделки с «уехавшими» из страны стартапами. «Для меня очевидно, что скоро российские стартапы смогут поднимать больше денег за рубежом, чем в России», — указал Даббах. Как пояснил представитель Dsight, в России мало капитала и немного возможностей для выхода (продажи стартапа стратегическому инвестору — корпорации). «Многие стартапы изначально ориентируются на более насыщенный капиталом рынок зарубежья, где корпорации делают гораздо больше M&A (сделок слияний и поглощений. — Прим. РБК) и потребительские рынки существенно больше», — пояснил он.



Одним из главных бенефициаров карантинных мер стал американский сервис видеосвязи Zoom, капитализация которого за первые шесть месяцев года взлетела более чем на 300%, отмечается в исследовании.

Авторы обращают внимание на шесть корпораций, которые формируют вокруг себя экосистему, позволяющую за счет дополнительных услуг (от сферы финансов до развлечений) аккумулировать базу данных по клиентам и использовать ее для развития основного бизнеса. Это Тинькофф Банк, «Севергрупп», МТС, Mail.ru Group, «Яндекс» и Сбербанк , причем последний, как отмечается, ведет себя наиболее агрессивно. За последние несколько лет банк создал совместные предприятия с «Яндексом» (впоследствии они распались ), Mail.ru Group, купил контрольный пакет Rambler Group. По мнению Арсения Даббаха, возможность приобретения «Яндексом» Тинькофф Банка позволит создать мегасильного игрока. «Обе компании доказали, что умеют работать с технологическим сектором и строить экосистемы. При этом обе могут работать с большим количеством партнеров, в отличие от того же Сбербанка, который в основном поглощает бизнесы. При слиянии они также смогут объединить данные о клиентах, что позволит ускорить обслуживание, предугадывать желания покупателей и делать максимально релевантные предложения», — указал он.



Среди тех, кто работает над созданием своих экосистем, авторы исследования также назвали ВТБ, «Ростелеком» и «МегаФон».