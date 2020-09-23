По итогам 2019 года сложился самый низкий уровень исполнения расходов федерального бюджета за последние 12 лет.
Госдума утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за 2019 год. Документ был внесен правительством РФ. Бюджет за 2019 год исполнен с профицитом 1,974 трлн рублей. Доходы составили 20,188 трлн рублей, расходы — 18,214 трлн рублей.
В 2019 году ВВП составил 110,04 трлн рублей. За 2019 год по сравнению с 2018 годом наблюдается уменьшение доли доходов федерального бюджета по отношению к ВВП на 0,3 п. п. — с 18,6% за 2018 год до 18,3% за 2019 год. Ненефтегазовые доходы увеличились на 1,1 п. п., что связано в основном с увеличением поступлений НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ, на товары, ввозимые на территорию РФ, ростом поступлений налога на прибыль и акцизов на нефтепродукты.
Ненефтегазовый дефицит федерального бюджета по итогам 2019 года составил 5,4% ВВП. В части нефтегазовых доходов произошло снижение на 1,4 п. п. ВВП, на которое повлияло изменение налогового и таможенного законодательства в рамках завершения налогового маневра, а также изменение показателей социально-экономического развития по сравнению с их значениями за аналогичный период предыдущего года, в основном в связи со снижением цены на нефть марки Urals.
Как отмечается в заключении СП, по итогам 2019 года сложился самый низкий уровень исполнения расходов федерального бюджета за последние 12 лет (94,2%). Объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 1,12 трлн рублей и увеличился по сравнению с 2018 годом на 342,7 млрд рублей, или на 44%.
Как подчеркнул первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, самое главное достижение бюджета 2019 года — это «укрепление финансовой системы государства и так называемой подушки стабильности, то, что очень пригодилось нам в этом кризисном 2020 году». «Мы считаем, что, несмотря на целый ряд замечаний, который у нас есть по реализации ряда государственных программ, бюджет в целом выполнен. Государство в полном объеме исполнило свои социальные обязательства перед гражданами. Произошло существенное продвижение по пути достижения национальных целей», — отметил Исаев.
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