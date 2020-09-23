Российские биржевые индикаторы отскочили назад во вторник, и по итогам дня индекс РТС повысился на 1% до 1 193 пунктов, тогда как индекс Московской биржи прибавил 0,7% до 2 884 пунктов. РТС и Московская биржа протестировали уровни 1 200 и 2 900 соответственно в ходе торгового дня, однако не смогли удержаться на достигнутых уровнях. Курс рубля немного укрепился до 76,17 руб./долл. (+0.04). Сегодня в Конгрессе состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, посвященное проблемам пандемии и ответным мерам ФРС.

Джон Волш:jw alsh@alfabank.ru (Стратегия)

Розничные кредиты продолжали расти темпом 13,3% г/г в августе; ПОЗИТИВНО Согласно предварительной статистике ЦБ по банковскому сектору, розничные кредиты выросли на 13,3% г/г в августе против роста на 13,2% г/г в предыдущий месяц. В месячном исчислении их рост ускорился с 1,7% м/м в июле до 1,9% м/м в августе. Мы считаем эти данные позитивным знаком, который говорит в пользу более сильного потребительского спроса в ближайшие месяцы. В то же время это поддерживает наше мнение о том, что главной причиной слабого оборота розничной торговли, который снизился на 2,7% г/г в августе, были ограничения в части предложения.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

Сбербанк (ВЫШЕ РЫНКА): итоги интервью главы Сбербанка телеканалу “Россия 24”; НЕЙТРАЛЬНО Глава Сбербанка (SBER RX / SBERP RX / SBER LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ 280 руб. / руб. 261 / $16,7) Герман Греф вчера дал интервью телеканалу “Россия 24”. В целом интервью не принесло заметных сюрпризов ни рынку, ни нам, соответствуя нашему мнению и пониманию последних трендов в отрасли. Программа сокращения затрат оказалась выше ранее заявленной банком, однако рынок, судя по всему, оптимистично настроен в отношении операционных расходов (консенсус-прогноз Bloomberg предусматривает их рост на 5% г/г в 2020 против +6% г/г, по нашей оценке, и менее 10%, по прогнозу Сбербанка). Рост реструктурированных розничных кредитов в 1,9 раз в сравнении с уровнями июня-июля вызывает тревогу, однако мы считаем, что Сбербанк создал вполне адекватные резервы в 1К-2К20, тогда как дисциплина обслуживания долга остается на высоком уровне. Мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций Сбербанка. Ситуация вокруг пандемии и геополитическая обстановка остаются ключевыми краткосрочными драйверами акций, тогда как поддержку бумагам окажут предстоящие дивидендные выплаты за 2019 г. (при дивидендной доходности 8,3% / 8,5% по обыкновенным и привилегированным акциям соответственно, дата закрытия реестра назначена на 5 октября). Акции торгуются по коэффициенту 1x P/TBV и 3,8x P/PPOP 2020П, что предусматривает дисконты соответственно в 11% и 3% к средним мультипликаторам за последние два года.

Основные итоги интервью мы приводим ниже:

Сбербанк прошел через кризис по наиболее оптимистичному сценарию

Программа сокращения расходов составляет 100 млрд руб. (вероятно, включает как операционные расходы, так и капиталовложения) на 2020 в сравнении с 82 млрд руб., о которых банк заявлял в июне;

Банк не наблюдает оттока депозитов, несмотря на снижение ставок и потенциальное налогообложение доходов на вклады, превышающие 1 млн руб. (затрагивает 1-2% клиентов Сбербанка);

Пространство для дальнейшего понижения ставок по депозитам сохраняется (наряду с понижениями ключевой ставки), но небольшое;

Ипотечные кредиты по льготным ставкам и отложенный спрос на потребительские (необеспеченные) кредиты были ключевыми драйверами роста розничных кредитов с июня; пик спроса, вероятно, будет пройден в осенние месяцы;

Герман Греф не исключает пролонгации программы льготных ипотечных кредитов после 1 ноября 2020 еще на некоторое время, хотя разрыв между льготной ставкой (6,5%) и рыночными ставками уже не так значителен;

На данный момент Сбербанк реструктурировал розничных кредитов на сумму примерно 260 млрд руб.(против 140 млрд руб. в июне-июле) и корпоративных кредитов на сумму 2 трлн руб. (как и в июне-июле), что соответствует 3,3% и 13,5% розничного и корпоративного кредитныхпортфелей соответственно;

Банк отмечает высокую дисциплину в части обслуживания реструктурированных кредитов и не ожидает больших убытков по кредитам. Это, тем не менее, зависитот того, как будет развиваться ситуация с пандемией в ближайшие месяцы;

Герман Греф подтвердил обязательства банка по дивидендным выплатам в соответствии с дивидендной политикой банка

Яндекс обсуждает покупку 100% акций Tinkoff за $5,5 млрд; ПОЗИТИВНО для YNDX, ПОЗИТИВНО для TCS Компания Яндекс (YNDX US, НА УРОВНЕ РЫНКА, РЦ $47,7) объявила о том, что она обсуждает с TCS Group Holding PLC (“Тинькофф”) покупку 100% акций Тинькофф. Стороны пришли к принципиальному соглашению по сделке, которая, как ожидается, которая будет состоять из денежных средств и вознаграждения акциями на общую сумму около $5,48 млрд, или $27,64 за акцию Тинькофф, что предполагает премию в6,3% к вчерашней цене закрытия. Газета “Ведомости” со ссылкой на неназванный источник указывает на равное соотношение (50:50) денежных средств и акций Яндекса в сделке. Окончательные условия сделки будут зависеть от результатов процедуры due diligence; сделка должна быть одобрена владельцами акций класса “А” Яндекса и Общим собранием акционеров.

Последствия для Яндекса:

Покупка банка Тинькофф означает для Яндекса смещение его стратегии в сторону развития финтеха, что менеджмент называл одним из основных приоритетов развития компании в ходе последних телефонных конференций. Наличие этого компонента бизнеса в цифровой экосистеме Яндекса важно для долгосрочного развития и конкурентной позиции компании, учитывая сильные амбиции Сбербанка в цифровом поле. Мы считаем, что недавняя сделка по разводу активов со Сбербанком в части Яндекс.Маркета могла стать важным триггером переговоров с Тинькофф, так как 1) все предыдущие договоренности об отсутствии конкуренции в финансовых сервисах и e-commerce были прекращены, 2) Яндекс.Маркет вернулся под полный контроль Яндекса, имея стратегическую цель войти в топ-3 российских игроков в сегменте e-commerce к 2023, что предполагает сильный рост цифровых сервисов Яндекса в ближайшие годы (мы предварительно предполагаем, что GMV платформы маркетплейса достигнет 400-500 млрд руб. в среднесрочной перспективе в сравнении с 45 млрд руб. на годовой основе в данный момент).

Исходя их объявленных ценовых условий сделки, мы считаем, что Яндекс не переплачивает за Тинькофф, учитывая умеренную премию к рыночной цене актива как таковой, а также явно сильные синергические ожидания.  Мы ожидаем, что акционерная составляющая будет самой большой в сделке: по нашей оценке, денежные средства и их эквиваленты Яндекса на конце 3К20 составят примерно 200 млрд руб., часть из которых, очевидно, должна быть зарезервирована на другие стратегические цели, в том числе потенциальный выкуп доли Uber в Яндекс.Такси, а также строительство новой штаб-квартиры.

Хотя некоторые инвесторы могут опасаться риска размывания и навеса акций на рынке, а также более высокого предполагаемого риска для (розничного) банковского бизнеса в сравнении с крупным масштабом Интернет-бизнеса,мы считаем, что стратегические выгоды для Яндекса должны перевесить эти опасения.

Мы считаем новость ПОЗИТИВНОЙ для Яндекса.

Последствия для Тинькофф:

Аргумент в пользу сделки для бизнеса Тинькофф – это вхождение банка в цифровую экосистему Яндекса с доступом к более чем 60-миллионной базе уникальных пользователей Яндекса, которые в случае сделки станут потенциальными клиентами банка Тинькофф. Это потенциально расширит объемы бизнеса Тинькофф (сейчас банк обслуживает примерно 7 млн клиентов в сегменте кредитования, примерно 9 млн текущих счетов, примерно 2 млн брокерских счетов и примерно 0,6 млн SME), тогда как доступ к базе данных Яндекса потенциально укрепит и без того лучшую в своем классе модель скоринговой проверки Тинькофф. Более того, Тинькофф становится полномасштабным финансовым партнером Яндекса,банком, обслуживающим онлайнсервисы компании, что потенциально увеличит масштабы онлайн-эквайринга.

Цена на уровне $27,64/ГДР предполагает премию в размере 6% к сегодняшней цене закрытия на бирже в Лондоне и соответствует мультипликатору примерно 3,25xP/BV 2020П, по нашей оценке, (что на 8% выше среднего мультипликатора за последние 5 лет).

Мы рекомендуем продавать акции Тинькофф сейчас, не дожидаясь официального сообщения о сделке и выкупе миноритарных долей – потенциал их роста не так высок, тогда как мы не исключаем распродаж,если сделка не состоится.

Мы также видим некоторые негативные последствия для других банков, главным образом,для Сбербанка и в меньшей степени для ВТБ и Банка “Санкт-Петербург”, учитывая потенциально усиливающуюся конкуренцию в сегменте consumer finance.

Mail.ru приобрела права на онлайн-трансляцию футбольных чемпионатов Испании и Италии; НЕЙТРАЛЬНО Mail.ru Group (MAIL LI, ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $26,2) приобрела права на онлайн-трансляцию футбольных чемпионатов Испании и Италии сезона 2020/21 у агентства Telesport. Mail.ru покажет их в социальных сетях “Одноклассники”, “ВКонтакте”, а также на видеосервисе “Смотри Mail.ru” и ресурсе “Спорт Mail.ru”, а также бесплатно предоставит запись этих игр пользователям “ВКонтакте” и “Одноклассники”. Агентство Telesport также будет транслировать матчи на своем сайте, но через плеер Mail.ru Group. Всего Mail.ru покажет 760 матчей итальянского и испанского чемпионатов, это 1,5 тыс. часов вещания. Хотя Telesport использовал видеоплатформы Mail.ru как канал для онлайн-дистрибуции этих соревнований с 2017, в этот раз интернет-компания сама выкупила онлайн-права и может распоряжаться контентом и продавать рекламу по своему усмотрению. Цена сделки на разглашается, однако “Коммерсант” указывает на то, что Telesport мог заплатить 2,5-3 млн евро за права на Ла Лигу (при этом часть контента, 42 игры, компания также уже продала на эфирный телеканал «Матч ТВ»). Стоимость рекламной интеграции в каждом чемпионате оценивается в1 млн евро, как сообщает газета ‘Коммерсант”. Новость соответствует стратегии компании по расширению аудитории социальных сетей и их большей вовлеченности, а также развитию видеоплатформы Mail.ru Сделка также соответствует отраслевому тренду по размещению спортивного контента в онлайне: Английскую Премьер-лигу транслируют на видеосервисе Okko, НХЛ – на Яндексе. Таким образом, мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для Mail.ru.

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)