«Яндекс» после покупки Тинькофф Банка станет полноценной экосистемой, однако в ближайшие несколько лет ему будет сложно конкурировать со Сбербанком . Такое мнение высказал ТАСС председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

«Существующий расклад на рынке сохранится достаточно надолго. Сбербанк будет доминировать в финансовой сфере, а «Яндекс» будет доминировать в аудиторной. «Тинькофф» при поддержке «Яндекса» может очень существенно расширить свою аудиторию. Надо понимать, что потенциал Сбербанка состоит не только в большом количестве клиентов-«физиков». Там много корпоративных клиентов, которые обслуживают там зарплатные проекты, и их сотрудники автоматически становятся клиентами Сбербанка. Думаю, что вряд ли «Тинькофф» станет таким же банком для бизнеса», — сказал он.

Достов отметил, что эти две экосистемы длительное время будут двигаться параллельно и в ближайшие несколько лет какого-то существенного изменения конкурентного ландшафта не произойдет.

В то же время директор по продуктам и инновациям VR_Bank Михаил Петров считает, что в будущем альянс «Яндекс» — «Тинькофф» может стать серьезным конкурентом экосистеме Сбербанка.

«Сама по себе сделка представляет большой интерес как для рынка, так и для самих компаний — «Яндекса» и Тинькофф Банка. С одной стороны, продукты «Тинькофф» укрепят экосистему российского IT-гиганта, а с другой — окажут синергетический эффект, в результате которого может появиться достаточно серьезный конкурент Сбербанка», — сказал информагентству Петров и добавил, что сама сделка незначительно повлияет на российский рынок финтеха в краткосрочной перспективе.

Формирование таких крупных экосистем и игроков на рынке финансовых технологий РФ подтолкнет других участников к скорейшему созданию аналогичных компаний, в противном случае на этом рынке может образоваться дуополия, считает Достов. «На рынке есть много других игроков, и вряд ли они будут просто смотреть на то, как рынок финтех-услуг идет к дуополии», — отметил он.

Накануне стало известно, что «Яндекс» договаривается с TCS Group , материнской структурой Тинькофф Банка, о ее покупке. Сумма сделки может составить 5,48 млрд долларов. При этом в Федеральной антимонопольной службе уточнили, что она пока не получала ходатайства «Яндекса» о покупке «Тинькофф».

Ранее ряд экспертов высказали мнение, что потенциальная покупка Тинькофф Банка «Яндексом» позволит IT-компании сформировать полноценную экосистему сервисов, а также стать одним из крупнейших игроков на финтех-рынке.

Эксперты положительно оценивают объединение компаний «Яндекс» и «Тинькофф» и ожидают мощного синергетического эффекта от предстоящей сделки.

«В целом мы позитивно оцениваем инициативу объединения компаний и рассчитываем на значительный синергетический эффект, который позволит повысить стоимость акций «Яндекса» и сделать их еще более привлекательными для инвестирования. Глобально эта сделка создает потенциального игрока с капитализацией в 30 млрд долларов, создавая серьезную конкуренцию не только Сбербанку, что, кстати, может увеличить вероятность аналогичной сделки с Mail.ru, но и в целом банковскому сектору, которому придется подстраиваться под новые экосистемы», — говорится в совместном комментарии аналитиков Промсвязьбанка Екатерины Крыловой и Романа Антонова.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что на текущий момент «Тинькофф» во многом уступает Сбербанку, однако благодаря «Яндексу» новый цифровой институт может быстро вырасти.

«Сам «Тинькофф» станет более масштабным благодаря «Яндексу». «Яндекс» позволит резко нарастить капитал организации. «Яндекс» — это уже экосистема без банковского сервиса. Это десятки миллионов клиентов, которые пользуются услугами этой системы. Понятно, что стартовая составляющая у Сбербанка мощнее, но этот новый цифровой институт может быстро вырасти», — сказал ТАСС Аксаков.

Комментируя конкуренцию экосистем Сбербанка и «Тинькофф», Виктор Достов добавил, что на фоне снижения комиссий за эквайринг, а также активного продвижения разработанной Банком России Системы быстрых платежей, которая предлагает значительно более низкие комиссии за прием безналичных платежей, чем традиционный эквайринг, крупные банки-эмитенты могут столкнуться со снижением доходов и будут вынуждены сокращать свои программы лояльности. Это может существенно ударить по бизнес-модели Тинькофф Банка, предполагающей активное использование программы кешбэка, сокращение которой будет осложнять привлечение новых клиентов.

«Я вижу возможную проблему для модели «Тинькофф». Это банк, который очень сильно и эффективно использует различные программы поощрения клиентов. Но сейчас регулятор пытается обрезать комиссии по эквайрингу, а также активно внедряет прямые расчеты через СБП, что резко снижает доходность банков-эмитентов и создает определенные сложности для текущих бизнес-моделей. Понятно, что с этой сложностью в первую очередь столкнется «Тинькофф», а не Сбербанк», — рассуждает эксперт.

По мнению Достова, текущая модель, когда у человека несколько банковских карт, одна из которых выпущена Сбербанком, скорее всего, сохранится.



«Сохранится модель, что у человека будет карта Сбербанка, потому что он ее получил через работодателя, который, скорее всего, обслуживается в «Сбере». И у него будет карта «Тинькофф», потому что «Тинькофф» дает хорошие программы поощрения», — добавил он.