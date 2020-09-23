«Макдоналдс» за 30 лет работы в России инвестировал в ее экономику более 2,5 млрд долларов. Такие данные представила Высшая школа экономики, которая провела для компании соответствующее исследование.

В нем указано, что «Макдоналдс» является крупнейшим предприятием сферы общественного питания России и в 2018 году занимал порядка 7% ресторанного рынка.

Среднегодовой рост инвестиций компании в российскую экономику составляет около 14%. Наиболее крупные инвестиции за последние пять лет осуществлялись в Москве (26,1%), Московской области (16%) и Санкт-Петербурге (10,3%).

В 2018 году «Макдоналдс» напрямую произвел 83,3 млрд рублей добавленной стоимости. Это составляет около 0,1% российского ВВП соответствующего года и сопоставимо с бюджетами некоторых регионов, указывают эксперты лаборатории экономико-социологических исследований ВШЭ. Они оценивают прямой вклад «Макдоналдса» в России по добавленной стоимости за период с 2014 по 2018 год в 379 млрд рублей. Добавленная стоимость продолжала расти даже во времена кризиса, указывают экономисты.

В числе прочего исследование показало, что в 2018 году «Макдоналдс» закупил в натуральном выражении 4,2% производимого в России картофеля, 0,5% мяса и птицы, 1,8% производимых в России сыров. Согласно данным экспертной оценки, в 2018 году сеть ресторанов закупила товаров и услуг на общую сумму 58,5 млрд рублей.

Также отмечается, что «Макдоналдс» входит в число крупнейших работодателей на российском рынке. Компания обеспечивает более 100 тыс. рабочих мест на предприятиях поставщиков, а в самой сети, включая франшизы, на данный момент занято более 60 тыс. человек. В 2020 году компания создала свыше 2 тыс. рабочих мест, до конца года эта цифра увеличится до 5 тыс.



Сеть компании насчитывает сейчас более 750 предприятий в 159 городах 60 субъектов РФ, из них более 110 осуществляют деятельность по франшизе. За 30 лет работы ресторанной сети на российском рынке ее посетили более 6 млрд раз, следует из обзора.

