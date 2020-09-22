Банк России готов рассмотреть мировое соглашение по вопросу урегулирования убытков, причиненных Бинбанку основным акционером группы «Сафмар» Михаилом Гуцериевым, в случае поступления документа в Арбитражный суд Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.



«ПАО банк «ФК Открытие» и ПАО НБ «Банк Траст» проводилась работа об урегулировании убытков, причиненных ПАО «Бинбанк» основным акционером группы «Сафмар» М. С. Гуцериевым. В том случае, если соответствующее мировое соглашение будет направлено в Арбитражный суд города Москвы для утверждения, при поступлении данного документа в суд Банк России будет готов его рассмотреть», — сказали в пресс-службе.

В ЦБ отметили, что направили в Арбитражный суд города Москвы два иска к контролировавшим Рост Банк и Бинбанк лицам на общую сумму в 369 млрд рублей на основании закона о несостоятельности (банкротстве). Регулятор действует от имени банков «Открытие» и «Траста».

«Закон устанавливает специальную формулу расчета убытков, определяемых как разница между расходами Банка России и доходом, который мог быть получен при размещении денежных средств в том же объеме по ключевой ставке, действовавшей на момент предоставления средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). При этом средства, направленные в капитал банка, рассматриваются как заем на 20 лет под нулевой процент», — прокомментировали в ЦБ общую сумму исков.

В регуляторе также уточнили, что затраченное на подготовку исковых требований время было во многом обусловлено сбором и подготовкой необходимых документов, выверкой требований.

Кроме того, в ЦБ подчеркнули, что ранее поданные иски «Траста» на 329,2 млрд рублей к экс-руководителям Бинбанка как к контролировавшим Рост Банк лицам «частично пересекаются с исками Банка России исключительно в части лиц-ответчиков». Заявления были подготовлены «Трастом» самостоятельно с учетом анализа активов, которые находятся на балансе банка, заключили в ЦБ.

Во вторник, 22 сентября, стало известно, что группа «Сафмар», банки «Траст» и «Открытие» подписали дополнительное соглашение об урегулировании споров , в котором договорились по всем претензиям Фонда консолидации банковского сектора и ЦБ РФ в отношении операций Бинбанка и Рост Банка, совершенных до момента санации кредитных учреждений.



В пресс-службе банка «Открытие» ТАСС уточнили, что документ, в частности, закрепляет позиции сторон по ряду сделок, не вошедших в соглашение 2019 года. В случае своевременного исполнения сторонами своих обязательств, претензии к Михаилу Гуцериеву и группе «Сафмар», возникшие вследствие санации Бинбанка и «Рост банка», будут считаться полностью урегулированными, добавили в «Открытии».

Ранее ЦБ РФ подал два иска к экс-руководителям Бинбанка на общую сумму в 369 млрд рублей. Каких-либо подробностей дела в картотеке арбитражных дел не представлено.

Банк России в 2014 году решил санировать Рост Банк. Санатором был назначен Бинбанк, но через год единоличным санатором стал Микаил Шишханов, выкупивший акции Рост Банка у подконтрольного Бинбанка. Осенью 2017 года Рост Банк и Бинбанк перешли в Фонд консолидации банковского сектора. Финансирование оздоровления банков со стороны регулятора составило 779 млрд рублей. Бинбанк был присоединен к банку «Открытие» 1 января 2019 года.