Большинство россиян хотели бы вернуться к прежнему объему расходов после снятия всех ограничительных мер, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Московской школы управления «Сколково» и Аналитического центра НАФИ.

«Большинство (82%) россиян планируют вернуться к привычному образу жизни и прежним тратам после снятия всех ограничений. Несмотря на то, что весной клиенты временно почти полностью перешли на онлайн-покупки многих товаров и потребление услуг в онлайн-формате, подобное поведение еще не стало привычкой и остается довольно неустойчивым — абсолютное большинство россиян ожидают возврата к своему привычному поведению», — сказал руководитель направления исследований Финансового центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея.



Согласно опросу, 41% российских интернет-пользователей заявили, что стали реже делать покупки «ради удовольствия». Причины — сокращение доходов за время пандемии, необходимость экономить, а также невозможность приобретения онлайн некоторых товаров и услуг. В целом 63% опрошенных заявили, что стали тратить деньги более осознанно.



При этом абсолютное большинство (85%) россиян делали покупки онлайн во время самоизоляции, а также принимали участие в онлайн-мероприятиях (74%).



Почти половина российских интернет-пользователей (49%) старались совершать онлайн-покупки только при наличии акций и бонусов, а 41% — иногда обращают внимание на подобные предложения. Порядка 70% россиян получают бонусы и привилегии от своего банка, оплачивая покупки банковской картой или с помощью мобильного приложения.