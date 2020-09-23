Покупка Тинькофф Банка компанией «Яндекс» будет очень позитивным событием для российского рынка, которое позволит избежать монополии Сбербанка . Такое мнение высказал ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«На мой взгляд, это очень позитивный сигнал, очень позитивное явление, когда появляется еще одна компания, я бы сказал, мирового уровня, которая сможет конкурировать, с одной стороны, со Сбербанком, а с другой стороны — с аналогичными по профилю компаниями, которые все больше и больше появляются и развиваются на мировых рынках», — сказал он.

Аксаков отметил, что в результате сделки на рынке появится схожая по профилю со Сбербанком компания, которая сможет составить конкуренцию банковскому гиганту и не допустить монополизации. При этом особую роль играет то, что это будет полностью частная компания, указал он.

«Сбербанк… создает экосистему, где банк — только одна из частей этой системы. Но при этом, активно внедряя новые технологии, он становится все больше и больше и, естественно, возникает угроза монополизации рынка. А появление еще одного схожего по профилю института — это конкуренция на мегауровне. Это будет помогать Сбербанку не дремать», — считает депутат.

По его мнению, в результате конкуренции Сбербанка и альянса «Яндекса» и группы «Тинькофф» начнется активная борьба за клиентов, что приведет к повышению качества и удешевлению услуг во многих сферах, где присутствуют эти экосистемы.



Накануне стало известно, что «Яндекс» договаривается с TCS Group , материнской структурой Тинькофф Банка, о ее покупке. Сумма сделки может составить 5,48 млрд долларов.