📰 По итогам лета в сравнении с маем 2020-го с рынка уже ушли 18% турагентств и 14% небольших гостиниц, пишут «Известия». Это следует из данных компании «Эвотор». Оборот турагентств за июнь – август снизился в среднем на 43% год к году, а отелей — на треть. Средний чек при этом вырос на 9% год к году и составил 21 тыс. рублей. Падение продаж и среднего чека привело к тому, что по итогам лета в сравнении с маем 2020 года с рынка ушли как минимум 18% турагентств и 14% небольших гостиниц. По мнению экспертов, делать окончательные выводы лучше в конце года: еще есть надежда, что часть предпринимателей возобновят деятельность.



📰 Финансирование сетей 5G хотят сократить почти в шесть раз — с 43 млрд до 7,4 млрд рублей, пишут «Известия» . В период с 2021 по 2024 год Минцифры предложило направить на конверсию радиочастотного спектра для развертывания 5G всего 7,4 млрд рублей вместо 43 млрд, как планировалось ранее. Такое предложение содержится в новом варианте паспорта федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика». Строительство на частотах 4,8–4,99 ГГц приведет как минимум к двукратному росту затрат по сравнению с использованием 3,4–3,8 ГГц. Операторы будут вынуждены оказывать услуги только в мегаполисах.

📰 ЦБ может смягчить подход к отношениям НПФ и близких к ним УК, пишет «Коммерсант» . В частности, регулятор может рассматривать лимитированное инвестирование. Такое управление накоплениями позволит первым получить бенчмарк по доходности и вознаграждению и будет способствовать конкуренции на рынке, считают в независимых УК. В НПФ, входящих в финансовые группы, настаивают, что контроль за управлением пенсионными деньгами обеспечивается нормами фидуциарной ответственности.

📰 За последний год в России заметно увеличилась доля необеспеченных кредитов, выданных молодым людям до 25 лет, пишут «Известия» , ссылаясь на данные НБКИ. В наибольшей степени выросли дорогие заимствования молодежи у МФО и по кредитным картам – на 3,4 п. п. и 2,5 п. п. соответственно. Эксперты видят в этом тревожный сигнал — из-за высокого уровня безработицы среди граждан многие из них не только попадут в кредитную кабалу, но и повесят свои долги на родителей. Если молодой человек берет микрозаем и вовремя возвращает деньги, у него формируется положительная кредитная история, отметили в ЦБ.