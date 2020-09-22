ВТБ запустил новую технологию формирования предодобренных предложений по кредитам наличными и кредитным картам . Как сообщили в банке, это начальный этап внедрения первого в России кредитного конвейера, основанного на микросервисной платформе с применением продвинутой аналитики.

В 2022 году система позволит ВТБ принимать 95% решений по выдаче кредитов розничным клиентам за одну — три минуты, планируют в финучреждении. Кроме того, снизится с 20% до 5% доля клиентов, которые для получения кредита представляют справку, подтверждающую доход и занятость.

«Новый процесс даст возможность формировать кредитные предложения для 30 млн клиентов менее чем за четыре дня. До конца года на новый кредитный конвейер будет переведено формирование предодобренных предложений по всем кредитам, входящие заявки клиентов будут переведены на новую платформу до конца 2021 года», — говорится в релизе.

Чтобы клиенты получали наиболее точные предложения по кредитам, уже используются статистические модели оценки кредитного риска клиента и разработанные на основе анализа внешних и внутренних данных модели склонности к тому или иному кредиту, указывают в банке. Осенью текущего года будут внедрены модели оценки дохода, оценки обязательств и наиболее подходящего по размеру кредитного предложения.



«Используемые статистические модели помогут нам сделать предложения для клиентов еще более индивидуальными: заемщики будут получать от банка уже предодобренные необходимые им кредитные продукты в подходящий момент времени, в удобном формате и канале обслуживания», — подчеркивает руководитель департамента розничных кредитных рисков ВТБ Наталья Ревина.

