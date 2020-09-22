Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий коллекторов общаться только с должниками. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента. Проект внесен депутатами Ириной Яровой и Андреем Исаевым.

Согласно законопроекту коллектор сможет обращаться к близким и знакомым должника только при наличии их письменного предварительного согласия. Как пояснила Яровая, кроме того, третье лицо, давшее согласие ранее, сможет в любое время отозвать его. Это можно назвать «презумпция несогласия» третьих лиц», отметила она.

Действующее законодательство допускает взаимодействие коллекторов с членами семьи должника, его родственниками, соседями, друзьями, коллегами без получения их предварительного согласия. Фактически сегодня третьи лица становятся по усмотрению коллекторов субъектами давления и претензий, что противоречит принципам правоотношений, индивидуальной свободы и личной ответственности за принятые решения, отмечала ранее Яровая.