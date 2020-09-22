В Санкт-Петербурге вынесен приговор по уголовному делу о манипулировании рынком. Об этом накануне сообщили в Генпрокуратуре, уточнив, что Петроградский районный суд признал 41-летнего Андрея Корнилова виновным в соответствии с частью 1 статьи 185.3 Уголовного кодекса РФ.

Суд установил, что в период с января 2014 года по август 2015 года фигурант, занимая должность главного специалиста отдела фондовых операций департамента финансовых рынков Балтинвестбанка, выступая уполномоченным сотрудником по покупке и продаже ценных бумаг и имея электронный доступ по счету банка к торгам, в нарушение законодательства произвел серию покупок и продаж акций крупных предприятий.

Так, подсудимый совершал операции по брокерским счетам аффилированных с ним лиц с одной стороны и по счету банка с другой, что привело к существенному отклонению цены и объема торгов. В результате Корниловым был получен доход в размере более 12 млн рублей. Банку нанесен ущерб на сумму свыше 11 млн рублей.



Суд приговорил Корнилова к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор пока не вступил в законную силу.