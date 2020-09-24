В период с 14 по 20 сентября наблюдался резкий всплеск трат россиян в кафе и ресторанах. На эту тенденцию обращают внимание эксперты аналитического портала Сбербанка SberIndex.ru.

Как уточняется в сообщении кредитной организации, за это время падение относительно прошлого года сократилось до 3,9%, хотя в первой половине месяца оно составляло 20% к 2019 году. Между тем расходы на отели и траты в магазинах duty free остаются в два раза ниже значений 2019 года, а падение в категориях «авиабилеты», «турагентства» и «развлечения» все еще превышает 30% в годовом выражении.

В целом спрос на прошлой неделе вырос: потребительские расходы 14—20 сентября увеличились на 2% к прошлому году. Средние расходы домохозяйств за последние четыре недели повысились на 0,7% к прошлому году. Вслед за расходами подрос и индекс потребительской активности SberIndex.ru — с 75,1 до 77,8 пункта.

Также аналитики «СберИндекса» выяснили, что доля онлайн-заказов еды на дом в целом по России после самоизоляции вернулась примерно к уровню, наблюдавшемуся до «коронакризиса».

Во время самоизоляции доля заказов в кафе через Интернет выросла с 3,7% в I квартале до 11,9% в апреле, но затем к концу лета снизилась до 4,6%.

В Москве, где проникновение сервисов доставки выше, чем в других регионах России, этот показатель вырос с 9% в начале года до 12,4% в последнюю неделю августа.

Средний чек заказов с доставкой сегодня выше, чем при покупках в офлайне, почти в два раза (803 и 394 рубля соответственно). Но это может быть связано с тем, что в офлайне учитываются и мелкие кафе, а также столовые, где цены на еду ниже за счет субсидий работодателя, рассуждают аналитики.



Во время самоизоляции чеки при онлайн-заказах выросли на 20% по сравнению с I кварталом, а в ресторанах, наоборот, снизились на 20%, поскольку фастфуд продолжал работать, тогда как крупные рестораны были вынуждены закрыться, говорится также в исследовании.

