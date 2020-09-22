Сбербанк , скорее всего, в будущем перейдет на смешанный режим работы, при котором сотрудники смогут проводить часть рабочих дней дома, заявил глава банка Герман Греф.

«Мы создали большой объем инструментов и контроля безопасности, контроля эффективности работы сотрудников на «удаленке». И мы будем применять, скорее всего, так называемый смешанный режим работы в будущем, когда, может быть, человек не будет всю жизнь сидеть на «удаленке», он будет работать какое-то количество дней в неделю в офисе, какое-то количество дней в неделю из дома», — сказал Греф в интервью телеканалу «Россия-24».

Это возможно не для всех подразделений, пояснил глава крупнейшего российского банка. Например, торговать на бирже из дома невозможно в тех же объемах и с той же скоростью, как на рабочем месте, заметил он.

В конце июля Сбербанк сообщал, что с сентября введет новый режим, при котором до 30% сотрудников независимо от эпидемиологической ситуации будут работать удаленно.