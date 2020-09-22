Группа «Сафмар», банки «Траст» и «Открытие» подписали дополнительное соглашение, в котором урегулировали все претензии Фонда консолидации банковского сектора и ЦБ РФ в отношении операций Бинбанка и Рост Банка, совершенных до момента санации кредитных учреждений, говорится в заявлении «Сафмара».

Соглашение было подписано 18 сентября. «В частности, новые договоренности предусматривают, что по поданному 21 сентября 2020 года Банком России иску о возмещении убытков, причиненных ПАО «Бинбанк», основной акционер группы «Сафмар» Михаил Гуцериев, банк «Открытие» и банк «Траст» заключат мировое соглашение, условия которого согласованы и зафиксированы во вновь подписанном соглашении об урегулировании», — говорится в заявлении.