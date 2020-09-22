Российские банки в августе увеличили вложения в драгоценные металлы на 117,95 млрд рублей. На 1 сентября объем инвестиций сектора в этот актив достиг 567,86 млрд рублей. В пересчете на золото запасы банков обновили исторический рекорд: на отчетную дату они составили 121 тонну, что на 10,9% выше максимума, достигнутого в октябре 2019 года (109,1 тонны), пишет РБК со ссылкой на статистику Банка России.

В августе кредитные организации увеличили запасы драгметаллов на 23,3 тонны в пересчете на золото, указывает аналитик Банка БКФ Максим Осадчий. По его оценкам, это самый заметный прирост на балансах банков за все время раскрытия статистики. Оборотную ведомость на 1 сентября пока опубликовал только Сбербанк : из его отчетности следует, что в августе он увеличил запасы золота на 16,9%, или 3,1 тонны, так что рост вложений всего сектора был обеспечен не Сбербанком, а другими игроками, резюмирует Осадчий. В топ-пятерку по объему вложений в драгметаллы, помимо Сбербанка, сейчас входят ВТБ, «Открытие», Газпромбанк и Совкомбанк.

Летом цена на золото резко пошла вверх: в конце июля стоимость фьючерсов преодолела отметку 1 941,9 доллара за тройскую унцию — такого не было с 2011 года. В начале августа цена на золото в некоторые торговые дни превышала 2 тыс. долларов за унцию, но уже к середине месяца тренд изменился. Фьючерсы на золото с поставками в августе подешевели до 1 871,6 доллара.



Как следует из статистики ЦБ, российские банки начали наращивать вложения в драгоценные металлы в мае после полугода распродаж. Смену тактики банков эксперты объяснили в том числе ростом цен на золото на фоне опасений из-за второй волны пандемии.