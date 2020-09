На минувшей недели динамика мировых рынков акций была весьма спокойной накануне заседания FOMC, которое состоялось в среду . В секторе металлов и горной добычи, который был драйвером роста российского рынка акций последние несколько недель, наблюдалась турбулентность на фоне новостей о том, что правительство обсу ждает повышение НДПИ в секторе. Впрочем, настроение рынков на прошлой неделе находилось под влиянием весьма жесткой риторики главы ФРС, выступление которого в среду не оправдало более оптимистичные ожидания рынка. Это оказало поддержку слабому курсу доллара, который, тем не менее, по итогам недели ослаб на 0,4% до 92,92. Из-за неспособности Белого дома и Конгресса найти компромисс по финансовым стиму лам спрос на дорогостоящие акции технологического сектора ослаб, что привело к снижению индекса Nasdaq на 0,5%. Давление на российский рынок акций несколько ослабло на прошлой неделе, несмотря на вышеупомянутые негативные факторы, и по итогам недели индекс РТС повысился на 0,5%, а индекс Московской биржи прибавил 1,4%, что соответствует динамике индекса MSCI EM, который прибавил 1,5% н/н. Биржевые индикаторы на развитых рынках, в том числе индекс S&P500 (-0,6%) и StoxxEuro600 (+0,2%), находились под давлением. Курс рубля вновь ослаблялся, несмотря на то, что ЦБ сохранил ключевую процентную ставку на прежнем уровне и намекнул на паузу в цикле понижения ставки – по итогам недели ру бль подешевел на 0,9% до 75,73 руб./долл. Цены на нефть, напротив, демонстрировали сильное восстановление в сравнении с предыдущей неделей, повысившись на 8,3% до $43,15/барр., что соответствует нашим ожиданиям.

Динамика российских акций на прошлой неделе была разнонаправленной: На прошлой неделе на российском рынке акций сильный рост демонстрировали защитные активы в энергетическом секторе на фоне волатильности и неопределенности на мировых рынках – бумаги IRAORXподорожали на 4,3%, FEES RXповысились в цене на 4,1%, а OGKB RXподскочили на 6,0%, оказавшись в лидерах роста в секторе. На фоне у хода инвесторов из рискованных активов наблюдался спрос на акции ритейлеров – в лидерах роста сектора оказались бу маги FIVE LI (+9,2%). Спросом пользовались и акции технологических компаний. Наиболее сильную динамику демонстрировали HHR US (+7,6%), QIWI US (+6,4%) и MAIL LI (+2,5%), тогда как акции YNDXUS, напротив, потеряли в цене 1,4%. Пауза в цикле понижения ключевой процентной ставки ЦБ оказала поддержку бумагам банковского сектора, в том числе SBER LI (+3,4%) и недавнему лидеру роста TCS LI (+9,8%), рост которого продолжился. Акции горно-металлу ргического сектора демонстрировали неоднозначную динамику – большим спросом пользовались акции сталелитейных компаний; в лидерах роста сектора были бумаги MMK LI, подорожавшие на 6,8% и RUAL RX, прибавившие в цене 4,5%. Акции золотодобывающих компаний находились под давлением, в частности бумаги POLY LN подешевели на 12%. Скачок цен на нефть на прошлой неделе (Brent +8,3%) никак не повлиял на динамику акций нефтедобывающего сектора за исключением бу маг NVTK RX (+4,0%), заметно опередив ших динамику сектора.

Угроза второй волны карантинных мер – краткосрочный риск для глобальных рынков акций: По всему миру раздаются преду преждения о новой волне карантинных мер осенью и зимой на фоне возобновления роста инфицированных Covid-19 в Европе. По заявлениям представителей ВОЗ, самая последняя статистика Covid-19 не вызывает утешений и посылает тревожные сигналы. На сегодняшний момент количество инфицированных в мире перешагнуло отметку 30 млн человек, ослабляя надежды на перспективы V-образного в осстановления экономики. Самая большая у гроза для экономического роста связана с возобновлением всплеска пандемии; в этой ситуации аналитики опасаются, что экономический рост и инфляция могу т преподнести негативные сюрпризы в ближайшие год. Опасения нарастают и в связи с тем, что европейские страны – от Дании до Греции – объявили в минувшую пятницу о новых ограничениях с целью сдержать рост инфицированных в своих столичных городах, тогда как Берлин сообщил о намерении ввести повторный карантин на территории всей страны. Британский премьер Борис Джонсон размышляет о повторном введении карантина, так как рост числа зараженных у грожает уничтожить слабые признаки восстановления экономики и отправляет миллионы англичан на изоляцию. Продолжается рост инфицированных и в США, где смертность приближается к порогу 200 тыс. человек. На фоне ослабления надежд на бюджетные стиму лы экономике, высоких оценок стоимости компаний и повышенного внимания к предвыборной гонке продолжение карантинных мер может создать краткосрочные риски для рынков акций.

Документы подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) стали причиной турбулентности для бумаг глобальных банков и финансовых институтов, вызвав падение акций банковского сектора... Акции HSBC (-4,4%) и Standard Chartered's (-3,8%) на бирже в Гонконге сегодня у тром демонстрировали резкое снижение на фоне сообщений СМИ о том, что оба финансовых института наряду с другими банками в течение почти двух последних десятилетий переводили кру пные суммы предположительно незаконных средств, несмотря на сигналы о подозрениях по поводу происхождения этих денег. Агентство Reuters, ссылаясь на издание Buzzf eed, сообщило об у течке отчетов о подозрительной деятельности, которые банки и дру гие финансовые институ ты предоставляют подразделению Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями. HSBC и Standard Chartered среди дру гих глобальных банков выплатили миллиарды долларов в качестве штрафов за нару шение санкций США против Ирана и в рамках борьбы с легализацией доходов, полученных незаконным путем. В числе наиболее часто упоминаемых в досье глобальных банков находятся HSBC, JPMorgan, Deutsche Bank, Standard Chartered и Bank of New York Mellon Corp. На фоне этой новости акции европейских компаний продемонстрировали самое сильное падение с июля – индекс FTSE 100 опу стился почти на 3,0% сегодня у тром на торговой площадке в Лондоне.

… на фоне возобновления санкций США против Ирана: Решение США оштрафовать финансовые институ ты, содействующие переводу незаконных средств, ухудшит и без того хрупкое настроение на рынках. Эта неожиданная новость пришла после того как госсекретарь Майк Помпео заявил о возобновлении санкций против Ирана и выразил надежды на то, что дру гие страны ООН последу ют примеру США. Большинство стран заявили, что администрация Дональда Трампа не имеет полномочий требовать выполнения своих обязательств по реализации этих санкций после того как США вышли из соглашения с Ираном еще два года назад. США, по всей видимости, хотят показать, что не допу стят несоблюдения санкций против Иранана фоне у силения давления на Тегеран.

Макроэкономические драйверы этой недели: На этой неделе ожидается высту пление семи представителей ФРС США, в том числе главы ФРС Джерома Пауэлла, который выступит на заседаниях различных комитетов Конгресса (комитета по финансовым услугам, банковскогокомитета). Инвесторы будут пытаться у ловить намеки на вектор движения доллара. Инвесторы ожидают выхода опережающих индикаторов PMI в среду в надежде получить представление о состоянии мировой экономики в сентябре.

Китайский юань – от укрепления к укреплению: Китайский юань сильно укрепился к доллару США на прошлой неделе, следу я своему у креплению в последние месяцы на фоне быстрого восстановления экономики страны после карантина и ослабления доллара. Оффшорный юань у крепился более чем на 1% на прошлой неделе до 6,74 в пятницу. Китайская валюта превзошла свой самый сильный уровень к доллару с мая 2019 г. Материковый юань также укрепился более чем на 1% на прошлой неделе. В целом оба юаня у крепились примерно на 6% к доллару с мая. Недавнее укрепление может быть отчасти связано с ослаблением доллара, который сильно подешевел в этом году , однако не следу ет забывать и о восстановлении китайской экономики после самых тяжелых месяцев карантина, что также оказало поддержку китайской валюте. Китайский юань укрепился на 0,2% до 6,75 сегодня накану не включения облигаций китайского правительства в расчетную базу индекса FTSE Russell World Gov ernment Bond. Решение FTSE Russell бу дет опубликовано в четверг. Расхождение в ставках между Китаем и дру гими кру пными экономиками сохранялось в пользу юаня в последние месяцы. Китайские облигации, которые поку пают иностранцы, возобновили спрос на китайскую валюту до уровня максимума 16-месячной давности на прошлой неделе за пределами материкового Китая. Так как Китай возглавляет экономическое восстановление после пандемии, юань имеет дальнейший потенциал для укрепления.

Цены на нефть под давлением на фоне дальнейшей неопределенности; противоречивые факторы сулят волатильность: Мы ожидаем, что цены на Brent на этой неделе будут колебаться в диапазоне $41- 43/барр., поскольку, по нашей оценке, нефтяные котировки останутся под давлением, приближаясь к нижней границе диапазона ближе к середине недели на фоне роста опасений по поводу новой волны пандемии COVID-19. Последние заявления Ливийского правительства о том, что страна планиру ет возобновить добычу , подливают масла в огонь, потому как поставки дополнительных 1 млн барр. в сутки в ближайшие месяцы могу т подорвать хрупкое равновесие на нефтяном рынке. Хотя мировые цены на нефть, по всей видимости, будут в очередной раз пытаться нащупать дно, мы считаем, что ряд событий сможет вернуть у веренность рынку ближе к концу недели. Так, новые ураганы, бушующие над Атлантикой, представляют серьезную у грозу для Северного побережья Мексиканского залива – у раган Тедди (4 категории) и ожидаемый Вилфред настигну т побережье уже в четверг-пятницу, своим появлением подытожив самый напряженный сезон у раганов за историю последних наблюдений. Так как производители нефти в заливе и прибрежных зонах штата Техас готовятся к вынужденному прекращению добычи и вводу чрезвычайного положения в регионе, цены на нефть, как мы считаем, могу т вернутся к отметке $43/барр. к концу недели; кроме того, их, вероятно, также могу т поддержать данные из отчета МинЭнерго США, который бу дет опу бликован в среду во второй половине дня.

Обстановка в горно-металлургическом секторе вселяет оптимизм. В сегменте цветных металлов цены на медь и никель продолжают повышаться и сейчас превышают $6 800/т и $1 500/т соответственно. Немного более слабу ю динамику демонстрируют цены на алюминий. Мы также хотим обратить внимание на сильный восходящий тренд цен на сталь – цены на бенчмарки горячекатаного рулона в ЕС составляют 550 евро/т, EXW. Поддержку ценам на сталь оказывают высокие цены на железную руду ($126-128/т, CFR, Китай, 62% Fe) и заметный дефицит этого металла в Европе и на Ближнем Востоке на фоне снижения экспорта из Китая. Продолжающееся укрепление юаня также способствует росту цен на металлы. На рынке драгметаллов цены на палладий приближаются к отметке $2 400/унцию. Цены на родий по-прежнему превышают $14 000/унцию. Родий считается ведущим индикатором рынка палладия. Учитывая что коэффициент замены палладия на родий в каталитических конверторах составляет 4 к 1 (на 4 унции палладия приходится 1 унция родия), цены на палладий оцениваются в $3 500/унцию, исходя из теку щих спотовых цен на родий. Цены на золото остаются в рамках диапазона $1 900-2000/унцию, тогда как коэффициент “золото/серебро” – примерно 70x. В российском горно-металлургическом секторе на прошлой неделе произошло два важных события. СМИ и представители госведомств объявили о планах повышения налога НДПИ в секторе в 3,5 раза, начиная с 2021 г. 22 сентября, то есть завтра, первый вице-премьер Андрей Белоу сов проведет совещание с представителями сектора с целью обсудить предложенное повышение налога и альтернативные способы пополнения бюджета. Стру ктуры, подконтрольные Александру Несису, мажоритарному акционеру Poly metal, продали 4% акций компании через ускоренную подписку. Рынок негативно отреагировал на эту новость. Учитывая динамику цен на металлы и насыпные гру зы, а также вну треннюю ситуацию мы попрежнему позитивно относимся к акциям MNOD и интегрированных производителей стали (NLMK и SVST). Оптимизм рынка по поводу сильных результатов продаж АЛРОСы за август пока не иссяк.

Сохранится ли аппетит к акциям технологического сектора или же распродажи усилятся? Начало новой недели на глобальных рынках акций ознаменовалось волатильностью. В сентябре становится все более очевидно, что рыночные позиции инвесторов продолжают смещаться; при чем в этом смещении вырисовываются некоторые характерные тренды. Один из них – это возобновление ослабления курса доллара, которое может у силиться, продолжившись до конца теку щего квартала. Другой тренд связан с запретом на использование приложений TikTok и WeChat на территории США – в ответ на эти действия американских властей Пекин готов создать свой “черный список” иностранных компаний, представляющих у грозу национальной безопасности Китая. Этот список почти наверняка будет включать как минимум одну известную американскую компанию. Наконец, еще один важный тренд связан с изменением тренда инвестиций фондов в акции технологического сектора. Последние данные CFTC, которые были опу бликованы в пятницу, показали, что спекулятивные инвестиции во фьючерсы Nasdaq e-mini опустились почти до самых низких у ровней с 2008 г. Вполне очевидно, что кру пные технологические компании не пользу ются спросом – индекс Fang+ на бирже в Нью-Йорке опустился почти на 10% в сентябре. С другой стороны, индекс отскакивал до 50-дневной скользящей средней уже дважды в текущем месяце. И, тем не менее, следу ет помнить, что индекс Nasdaq вырос на 20% с начала года в сравнении с неизменной динамикой индекса S&P500 и снижением европейских биржевых индикаторов в среднем на 15%. Однако любые признаки снижения индекса ниже этого уровня могут означать быстрое ускорение снижения.

Коррекция на глобальных рынках не обойдет и российский рынок акций: Мы ожидаем, что на этой неделе вновь будут пользоваться спросом защитные активы, так как турбулентность на рынках возрастает по мере приближения президентских выборов в США. Множество европейских стран, в том числе Великобритания, столкнулись с угрозой второй волны карантинных мер на фоне резкого всплеска эпидемии в Европе, что может привести к повышенной нагрузке на системы здравоохранения этих стран. Европейские страны, в том числе Дания, Греция и Испания, повторно ввели карантинные меры. Появились признаки завершения ралли компаний технологического сектора; существует риск распродаж акций компаний в составе индексов Fangs+ и Nasdaq. Шансы на новый пакет стимулов в США ослабевают, Документы об использовании незаконных средств кру пнейшими глобальными финансовыми институ тами, которые спровоцировали распродажи банковского сектора на глобальных рынках, вероятно, усугубят и без того пессимистичное настроение на рынках, вызванное намерение США возобновить санкции против Ирана. Инвесторы ожидают выхода опережающих индикаторов PMI в среду в надежде оценить состояние мировой экономики в сентябре. В этой весьма неутешительной ситуации на рынках мы ожидаем ухода инвесторов из рискованных активов в “тихие гавани”. Российский рынок акций не останется в стороне от коррекции на мировых рынках. Отметим, что вице-премьер Андрей Белоусов встретится с представителями горнометаллу ргического сектора с целью обсу дить повышение НДПИ в секторе, что может у силить ту рбулентность на российском рынке акций. Отдельно отметим, что запись выступления Владимира Путина на 75 сессии Генеральной Ассамблеи ООН бу дут транслировать завтра, 22 сентября – рынки будут внимательно наблюдать за риторикой его выступления. Мы ожидаем коррекции на российском рынке акций на этой неделе, так как явных катализаторов роста или факторов поддержки на рынке нет. Курс рубля и цены на нефть резко снижаются в момент написания этого обзора, факторов их поддержки на этой неделе нет.