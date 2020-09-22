Восстановление реальных доходов населения РФ будет постепенным, заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. Правительство планирует 23 сентября рассмотреть национальный план восстановления экономики, предусмотренные в нем меры на сегодня реализованы более чем наполовину.

«Завтра на правительстве мы утвердим [нацплан]. По крайней мере есть установка рассмотреть общенациональный план восстановления экономики. Но это, по большому счету, тот план, который уже больше чем наполовину реализован», — сказал Решетников.