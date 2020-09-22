Субсидии от государства на выдачу льготных образовательных кредитов будут получать банки, проработавшие на рынке не менее пяти лет, говорится в сообщении Кабмина. Это и другие требования зафиксированы в правилах предоставления господдержки, которые своим постановлением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

«В числе других критериев, по которым будут отбираться кредитные организации, можно отметить наличие собственных средств не менее 20 млрд рублей, статуса налогового резидента Российской Федерации, регистрации на территории России. Кроме того, банк должен быть готов предоставлять образовательные кредиты в соответствии с характеристиками, установленными государством. Это фиксированная ставка 3% годовых, отсутствие обеспечения, возможность не платить по основному долгу (только проценты) во время учебы и после нее в течение девяти месяцев и погасить кредит в течение 15 лет после завершения льготного периода», — говорится в сообщении.

Субсидии банкам предоставляются Министерством науки и высшего образования. В 2021 году на эти цели потребуется более 1,1 млрд рублей.