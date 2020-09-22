Президент России Владимир Путин во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН предсказал долгое восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса, передает информагентство РБК .

«Уже сейчас очевидно, что восстанавливать глобальную экономику предстоит долго, очень долго», — сказал Путин, добавив, что «не всегда будут работать прежде опробованные антикризисные меры».

Во время выступления Путин также затронул вопрос санкций. По его словам, необходимо «расчистить» мировую экономику от ограничений, чтобы восстановить глобальный рост и снизить безработицу.



В ходе выступления Путин назвал пандемию «новым вызовом» для всего мира. «Карантины, закрытие границ, создание многочисленных тяжелых проблем для граждан практически всех государств — все это реалии сегодняшнего дня», — заявил президент России.