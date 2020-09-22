На ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребенок, правительство направит еще 2,58 млрд рублей, говорится в сообщении Кабмина. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Дополнительные средства поступят в 36 регионов. Как отметили в правительстве, необходимость перераспределения финансирования связана с обновлением сведений о количестве получателей пособия.

«В целом в 2020 году на эти выплаты будет направлено 50,16 млрд рублей. Именно такой объем финансирования позволит регионам выполнить обязательства перед многодетными семьями, нуждающимися в социальной поддержке», — отмечается в сообщении.