Подавляющее большинство российских работодателей не применяет детектор лжи при подборе персонала, хотя шесть из 10 россиян готовы пройти такую проверку при приеме на работу. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы SuperJob на основе опроса представителей 500 компаний и 1 600 соискателей из всех округов страны.



Количество компаний, использующих полиграф для оценки персонала, остается минимальным: проверку всех сотрудников на детекторе лжи сегодня практикует лишь 1% работодателей. Еще 7% компаний тестируют только специалистов, занимающих определенные позиции. Как правило, речь идет о сотрудниках, напрямую работающих с финансами или имеющих дело с коммерческой тайной. Большинство же опрошенных менеджеров по персоналу (92%) сообщили, что в их компаниях проверки на детекторе лжи не проводятся: «Метод достаточно дорогой и трудозатратный».

Не считают целесообразным использование полиграфа при подборе персонала сегодня 47% рекрутеров. По их мнению, это непростая и неоднозначная с этической точки зрения процедура отнюдь не гарантирует точных результатов, а потому и тратить на нее средства работодателя не имеет смысла. В противовес им 44% менеджеров по персоналу уверены, что тестировать на детекторе лжи имеет смысл, но лишь кандидатов на определенные должности. Еще 3% рекрутеров распространили бы такую практику на всех сотрудников.

Количество кандидатов, согласных пройти проверку на детекторе лжи при приеме на работу, составляет 63%. Против подобной процедуры 22% россиян: «Нет смысла устраиваться на работу в компанию, где тебе изначально не доверяют».