Что такое нейроДБО, зачем оно банкам и как с его помощью завоевать сердца клиентов – об этом, а также о трендах в мобильном банкинге говорили эксперты BSS в ходе Международной конференции «Мобильные финансы-2020». Компания традиционно выступила спонсором мероприятия.

Пандемия внесла свои коррективы в развитие отрасти, что привело к изменению приоритетов. Как отметил заместитель руководителя департамента продвижения банковских продуктов BSS Кирилл Бортаковский: «под влиянием COVID-19 усилился тренд на отказ от «пластика»​, повысился спрос на дистанционные услуги и онлайн-общение​, активнее формируются маркетплейсы​, все важнее становятся вопросы информационной безопасности, в частности ОУД-4».

Активно набирают обороты направления, связанные с использованием искусственного интеллекта. Для банковской сферы это в первую очередь, применение чат-ботов и голосовых помощников.

Эксперт по голосовым технологиям компании BSS Юрий Ледаков представил участникам нейроДБО от BSS. Решение объединяет распознавание речи, биометрию, омниканальное общение и точно не оставит равнодушными клиентов банка.

Все дело в собственных технологиях, которые выгодно отличают BSS и аккумулируют позитивный клиентский опыт. Например, распознавание намерений клиента с голоса, минуя конвертацию в текст, с точностью до 95%. Или достижимая гладкость диалогов, позволяющая следовать за логикой разговора клиента даже если он сменил тему.​ Собственный TTS (Text-to-Speech), обеспечивающий минимальную задержку ​при воспроизведении ответа и экономию до 50% на вычислительных мощностях. А еще гибридная структура диалогов, построенная частично на скриптах для обеспечения быстроты внедрения, и частично – на моделях естественного языка, обучающихся на глубоких нейронных сетях, для гибкой адаптации к отклонениям от скриптов ​в живом общении.​

Собственные решения BSS по голосовой биометрии и речевой аналитике обогащают возможности голосовых ассистентов и снижают стоимость владения, обеспечивая до 70% экономии затрат.

«Технологии BSS полностью учитывают нюансы устной речи​, структура которой отличается от письменной и содержит больше информации, ​ за счет эмоций, интонации и т.д.​ Все это значит, что клиент банка сможет получить помощь быстро, а его намерения будут распознаны точно, включая эмоциональную окраску», - отметил Юрий Ледаков.

Решения BSS соответствуют ключевым трендам рынка, выделенным Gartner в докладе Cool Vendors in Speech and Natural Language (2019). Это использование всего спектра данных в естественной речи, которая несет больше информации, чем обычный текст. Адаптация и локализация языковых моделей, в том числе с использованием краудсорсинга. Поставка не только STT (Speech-to-Text), но и определение намерений клиента путем анализа устной речи.

Если вы хотите получить больше информации про нейроДБО и другие решения BSS на базе омниканальной диалоговой платформы Digital2Speech пишите нам на: digital2speech@bssys.com.