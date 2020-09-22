В среднем по России 56% граждан пользуются цифровыми каналами управления личными финансами (мобильным банком или интернет-банком). Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ в рамках совместного проекта Минфина России и Всемирного банка. В Москве 56% жителей пользуются такими каналами.

Сервисами интернет-банкинга в среднем пользуются 37% россиян, говорится в исследовании. В Москве — 40% жителей. Мобильным банкингом в среднем пользуются 51% россиян, в Москве — 47% жителей.

В топ-10 регионов-лидеров по числу пользователей цифрового банкинга вошли Ямало-Ненецкий АО, Республика Саха (Якутия), Ханты-Мансийский АО, Республика Коми, Чукотский АО, Республика Карелия, Калининградская область, Республика Алтай, Камчатский край и Магаданская область.

По словам генерального директора аналитического центра НАФИ Гузелии Имаевой, рост числа пользователей цифровых банковских сервисов выгоден как для банковского сообщества, так и для потребителей банковских услуг. С другой стороны, проблемы с низкой цифровой грамотностью отдельных категорий пользователей финансовых услуг затрудняют получение этих услуг по цифровым каналам. Банкам нужно стремиться к тому, чтобы делать эти услуги доступнее, и дополнительно работать над защитой персональных данных клиентов, отметила Имаева.