По мнению главы Сбербанка, повышение налогов — последняя мера, на которую стоит идти государству.
Мнение главы Сбербанка Германа Грефа учитывается «профильными ведомствами», но оно «не обязательно является определяющим». Такими словами, как передает РБК со ссылкой на портал «Подъем», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Грефа о том, что в России нужно упрощать налоговое администрирование, сокращать количество налогов и налоговые ставки.
«Греф имеет свое экспертное мнение. Наряду с другими точками зрения оно всегда принимается во внимание профильными ведомствами, но не обязательно является определяющим», — сказал Песков.
Греф говорил о налогах на крупные депозиты граждан. «Я не большой сторонник вообще любого повышения налогообложения. Наше конкурентное преимущество — это относительно невысокие налоговые ставки, и сейчас мы его теряем. Я считаю, что самая последняя мера, на которую стоит идти государству, — это повышать налоги», — сказал банкир.
Он добавил, что, если активно повышать налоги, не будет экономического роста. «Поэтому все-таки лучше идти путем сокращения расходов бюджета и заимствований», — уверен глава Сбербанка.
По его словам, налог на крупные вклады коснется примерно 1% вкладчиков Сбербанка, максимум 2%. «Но с позиции одного банка это тяжело оценить, потому что будут облагаться совокупные вклады, и поэтому мы делали такую экстраполяцию на всю ситуацию, исходя из того, что мы знаем по наличию вкладов у нас», — пояснил Греф.
Налог на доходы с депозитов свыше 1 млн рублей начнет действовать в России с 1 января 2021 года. Ввести его предложил президент Владимир Путин в мартовском обращении к россиянам. ФНС разъяснила, что налоговики сами соберут информацию обо всех вкладах гражданина во всех банках, определят налоговую базу и рассчитают, сколько денег необходимо заплатить в бюджет.
Первые налоги на доходы с крупных вкладов россияне должны будут заплатить по итогам 2021 года с обязательством уплаты до 1 декабря 2022 года. «Налоговая база будет определяться как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных гражданином в течение года по всем вкладам и остаткам на счетах в банках, над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 миллиона рублей на ключевую ставку Банка России, действующую на первое число налогового периода», — пояснили в ФНС.
Не платить смогут те, у кого сумма вкладов не превышает 1 млн рублей, ставка по депозитам меньше 1% годовых, а также владельцы счетов эскроу.
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин 21 сентября заявил, что на протяжении ближайших пяти-шести лет государство может получить сотни миллиардов рублей в год от продажи госимущества, избежав повышения отдельных налоговых ставок. «У нас настолько еще огосударствлена экономика, что получать 200—300 миллиардов рублей в год от приватизации легко можно в течение ближайших хоть пяти-шести лет. Может, некоторые налоги не пришлось бы повышать», — отметил Кудрин.
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