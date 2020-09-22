Мнение главы Сбербанка Германа Грефа учитывается «профильными ведомствами», но оно «не обязательно является определяющим». Такими словами, как передает РБК со ссылкой на портал «Подъем», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Грефа о том, что в России нужно упрощать налоговое администрирование, сокращать количество налогов и налоговые ставки.

«Греф имеет свое экспертное мнение. Наряду с другими точками зрения оно всегда принимается во внимание профильными ведомствами, но не обязательно является определяющим», — сказал Песков.

Греф говорил о налогах на крупные депозиты граждан. «Я не большой сторонник вообще любого повышения налогообложения. Наше конкурентное преимущество — это относительно невысокие налоговые ставки, и сейчас мы его теряем. Я считаю, что самая последняя мера, на которую стоит идти государству, — это повышать налоги», — сказал банкир.

Он добавил, что, если активно повышать налоги, не будет экономического роста. «Поэтому все-таки лучше идти путем сокращения расходов бюджета и заимствований», — уверен глава Сбербанка.

По его словам, налог на крупные вклады коснется примерно 1% вкладчиков Сбербанка, максимум 2%. «Но с позиции одного банка это тяжело оценить, потому что будут облагаться совокупные вклады, и поэтому мы делали такую экстраполяцию на всю ситуацию, исходя из того, что мы знаем по наличию вкладов у нас», — пояснил Греф.

Налог на доходы с депозитов свыше 1 млн рублей начнет действовать в России с 1 января 2021 года. Ввести его предложил президент Владимир Путин в мартовском обращении к россиянам. ФНС разъяснила, что налоговики сами соберут информацию обо всех вкладах гражданина во всех банках, определят налоговую базу и рассчитают, сколько денег необходимо заплатить в бюджет.

Первые налоги на доходы с крупных вкладов россияне должны будут заплатить по итогам 2021 года с обязательством уплаты до 1 декабря 2022 года. «Налоговая база будет определяться как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных гражданином в течение года по всем вкладам и остаткам на счетах в банках, над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 миллиона рублей на ключевую ставку Банка России, действующую на первое число налогового периода», — пояснили в ФНС.

Не платить смогут те, у кого сумма вкладов не превышает 1 млн рублей, ставка по депозитам меньше 1% годовых, а также владельцы счетов эскроу.



Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин 21 сентября заявил, что на протяжении ближайших пяти-шести лет государство может получить сотни миллиардов рублей в год от продажи госимущества, избежав повышения отдельных налоговых ставок. «У нас настолько еще огосударствлена экономика, что получать 200—300 миллиардов рублей в год от приватизации легко можно в течение ближайших хоть пяти-шести лет. Может, некоторые налоги не пришлось бы повышать», — отметил Кудрин.

