Российские компании в летние месяцы стали более аккуратно рассчитываться с поставщиками, что стало одним из признаков нормализации ситуации в экономике, свидетельствуют оперативные данные системы «СПАРК-Интерфакс».

Неплатежи между компаниями выросли в «нерабочем» апреле до рекордного с кризисного 2015 года уровня. В мае на фоне смягчения карантинных ограничений расчеты с поставщиками начали восстанавливаться; тенденция продолжилась в июне — августе, когда платежная дисциплина стала приближаться к докризисному уровню.

Так, уже в мае доля счетов, оплаченных в срок, выросла с 54,6% до 60,8%, оплаченных с просрочкой до 60 дней — с 19,3% до 26,6%, а просроченных более чем на 60 дней — сократилась с 26,1% до 12,5%.

В июне положительная динамика сохранилась. Доля счетов, оплаченных в срок, увеличилась до 64,5%, просроченных на срок до 60 дней — сократилась до 25,4%, на срок свыше 60 дней — до 10,1%. В июле изменения были не столь незаметными, показатели стабилизировались на уровне июня.

Первые, пока еще неполные, данные за август свидетельствуют о сохранении курса на укрепление платежной дисциплины в последнем летнем месяце, но не позволяют однозначно утверждать, что уровень расчетов вернулся на докризисные уровни, показывают данные «СПАРК-Интерфакс». Согласно им, доля счетов, оплаченных в августе без просрочки, составила 65%, оплаченных с просрочкой до 60 дней — 26%, свыше 60 дней — 9%. Для сравнения: в 2019 году доля счетов, оплаченных в срок, превышала 65%, просроченных до 60 дней — была ниже 27%, просроченных свыше 60 дней — на уровне 6—8%.

«Проводимый нами мониторинг уровня расчетов в отраслях, признанных правительством пострадавшими, показывает, что и там с мая происходит постепенное улучшение расчетов с поставщиками. Некоторые отрасли, например сфера дополнительного образования, розничная торговля, издательская деятельность, по нашим данным, уже приблизились к докризисным уровням», — отметил руководитель программы «СПАРК — Мониторинг платежей» Алексей Морсин.



Проект «СПАРК — Мониторинг платежей» включает информацию о платежной дисциплине 800 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей из разных регионов РФ. Данные о своевременности оплаты счетов контрагентами ежемесячно передают в систему сами участники проекта.

