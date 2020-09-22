X Международную конференцию MobiFinance-2020 в Москве 16 сентября, организованную компанией «АйФин Медиа» и Ассоциацией российских банков, посетили представители российского рынка современных технологий в сфере мобильных финансовых услуг. В этом году мероприятие проходило и в привычном режиме — в event-холле, и онлайн, как трансляция. Также была организована работа на онлайн-стендах, в видео-переговорных, чатах.

Участники конференции представили самые разнообразные виды мобильного банкинга: от приложений, платежных сервисов, до инструментов безопасности, продвижения и маркетинга. А в деловой программе обсуждали самые «горячие» темы, связанные с перспективами развития отечественного рынка мобильных финансовых услуг.

Партнером MobiFinance-2020 выступал консорциум iCAM , а компания iSimpleLab , входящая в его состав, приняла активное участие в экспозиции и деловой программе. Совместно с ПАО АКБ «Металлинвестбанк» был представлен доклад «Современные технологии при создании мобильного приложения на кейсе METIB Business Online». Спикерами выступали директор по продажам iSimpleLab Алексей Колесников, директор департамента цифрового бизнеса банка Баранова Елена и IT-директор проекта Ильющенков Михаил.

Проект разработки мобильных приложений для корпоративных клиентов с применением новых технологий на платформе iSimpleBank 2.0 совместно с ПАО АКБ «Металлинвестбанк» стал примером особого подхода компании iSimpleLab к реализации продуктов в тесном взаимодействии с заказчиками. В результате «METIB Business Online» получился актуальными, востребованными рынком и быстро адаптируемыми к конкретному бизнес-процессу.

Банку требовалось обновленное мобильное приложение с новым функционалом. И команда использовала в разработке успешный опыт создания сервисов для физических лиц на базе фреймворка IONIC. Ряд новых продуктов для клиентов был внедрен в кратчайшие сроки. Несмотря на то, что ход проекта затронул карантин, мобильное приложение было разработано с нуля и внедрено в промышленную эксплуатацию менее чем за полгода. Запустить обновленное мобильное приложение в установленные сроки стало возможным благодаря архитектуре платформы iSimpleBank 2.0 и наличию промышленного API, поверх которого и был разработан функционал.

Вся работа шла на промышленно эксплуатируемой текущими корпоративными клиентами системе и проект «METIB Business online» был запущен параллельно с действующим ДБО.

Мобильное приложение «METIB Business Online» имеет современный дизайн, функционал работы с рублевыми документами, передовую мобильную подпись, возможность выбора и подключения новых тарифов, выставления счетов будущим контрагентам пользователя мобильного ДБО. Также доступен онлайн-чат, построенный на платформе iQChannels от компании iQStore (центр компетенции по инновационным чат-каналам группы iCAM) для получения консультаций, информации по счетам, обмена документами и другого.

С видеозаписью выступления можно ознакомиться по ссылке.

iSimpleLab

iSimpleLab (ООО «АйСимплЛаб») — российский разработчик программного обеспечения в области дистанционного банковского обслуживания. Компания продвигает на банковский рынок платформу ДБО собственной разработки под брендом iSimpleBank 2.0.

ДБО iSimpleBank 2.0 — это инновационная платформа ДБО российского производства, построенная на современных технологиях, соответствующая повышенным требованиям заказчика к IT-системам подобного класса. Являясь высокотехнологичным централизованным решением, имея промышленный API-интерфейс, платформа iSimpleBank 2.0 способна решать самые разнообразные задачи, стоящие перед Банком в вопросе диджитализации продуктов и услуг, и их дистрибуции во всевозможные каналы взаимодействия с клиентом. Помимо развития классических продуктов – Интернет-банка и Мобильных приложений для устройств с операционными системами iOS и Android компания iSimpleLab ведет разработки в области перспективных интерфейсов коммуникации Банка и клиента.

Организационно компания iSimpleLab входит в консорциум iCAM .