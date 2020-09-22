Сбербанк проходит кризис, связанный с пандемией коронавируса, с наименьшими потерями, если сравнивать с ситуацией на рынке в целом, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мы, конечно же, финансово потеряли. В первую очередь потому, что пострадали наши клиенты, это не может не сказаться на нас. Мы свои планы, конечно, корректировали, в том числе и по финансовому результату. Если посмотреть на ситуацию на рынке в целом и на международную ситуацию, то все-таки мы проходим коронавирус с наименьшими потерями», — сказал Греф.

По его словам, часть потерь была компенсирована комиссионными доходами и доходами от экосистемы.

Греф добавил, что Сбербанк значительно меньше стал выдавать кредитов и при этом реструктурировал значительное количество займов как компаниям, так и гражданам. Тем не менее в августе банк вернулся на обычную траекторию роста прибыли, отметил он.

Также Греф подчеркнул, что Сбербанк был подготовлен к подобному кризису лучше за счет развития цифровых сервисов в отличие от других кредитных организаций.

Сбербанк на фоне пандемии сократил свои расходы на 100 млрд рублей до конца года, добавил Греф. »Мы марте приняли решение об очень радикальном сокращении наших расходов. До конца текущего года мы сократили примерно 100 млрд рублей наших расходов и это, конечно, внесло очень существенный вклад в нашу чистую прибыль», — сказал он.